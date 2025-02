Ο Βεζένκοφ χάρισε τα παπούτσια του σε μικρό φίλο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-60 του ΠΑΟΚ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να «διαλύει» την στατιστική έχοντας 22 πόντους με 6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 φάουλ, 5 κερδισμένα φάουλ και 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής εντός παρκέ, αλλά έκλεψε την παράσταση και εκτός, με μία κίνηση που θα μείνει αξέχαστη στον μικρό φίλο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Βεζένκοφ έδωσε τα παπούτσια του σε έναν πιτσιρικά φίλο της ομάδας, που δεν τον άφηνε από την… αγκαλιά του και δημιούργησε μια ανάμνηση που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού.

Δείτε τη στιγμή ανάμεσα στον Βεζένκοφ και τον μικρό φίλο της ομάδας

❤😊 We love this game, but we love it more for moments like this!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CulOVpS69v

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 11, 2025