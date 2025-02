Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στα περίχωρα της Πόλης της Γουατεμάλας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους νεκρούς, πάνω από 40.

Την είδηση μεταδίδουν και μεγάλα διεθνή ευρωπαϊκά ΜΜΕ, όπως το AFP με έκτακτα ρεπορτάζ.

#BREAKING At least 30 dead as bus falls into ravine in Guatemala City: rescuers pic.twitter.com/7carbdW31o

— AFP News Agency (@AFP) February 10, 2025