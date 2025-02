Σεισμός 7,6 Ρίχτερ με προειδοποίηση για τσουνάμι στην Καραϊβική - Ποιες χώρες είναι σε συναγερμό

Ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι στις ΗΠΑ ύστερα από σεισμό της τάξης των 7,5 Ρίχτερ (αναθεωρημένος από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών). Βγήκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις εξής περιοχές: Ονδούρα, Κούβα, Μπελίζ, Μεξικό, Παναμά, Γουατεμάλα, Τζαμάικα, Νικαράγουα, Μπαχάμες, Αϊτή, Νησιά Κέϊμαν.

Πλέον (02:28 ώρα Ελλάδας) μόνο η Κούβα παραμένει υπό συναγερμό για κύματα 1 έως 3 μέτρων και τα νησιά Κέιμαν για κύματα έως ενός μέτρου.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε πριν από στη 01:23 ώρα Ελλάδας και έχει σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και στις πολιτείες του Κόλπου του Μεξικό όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

BREAKING: Huge magnitude 7.6 earthquake rocks the Carribean.

The earthquake epicenter is 227 km SSW of Georgetown, Cayman Islands.

Tsunami Warning Center issues ALERT for Caribbean Sea coastlines.#carribean #earthquakes pic.twitter.com/LLvQabvglp

