Πώς οι Νορβηγοί πληγώθηκαν από τους Κινέζους και την DeepSeek

Το επενδυτικό ταμείο 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Νορβηγίας έκλεισε το 2024 με μετοχές σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην πρώτη δεκάδα επενδύσεων του, την στιγμή ακριβώς που η επιτυχία του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την κινεζική startup DeepSeek δημιουργεί το φάσμα μιας απότομης διόρθωσης στο ράλι μετοχών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με τις μετοχές τεχνολογίας να αντιστοιχούν σε εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες συμμετοχές του στο τέλος του περασμένου έτους, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καρπωθεί τα οφέλη της προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη και της αύξησης της ζήτησης για εξαρτήματα ημιαγωγών.

Η Norges Bank Investment Management-NBIM, ο μεγαλύτερος στον κόσμο κάτοχος μετοχών που διαπραγματεύονται δημόσια, αύξησε τις συμμετοχές της σε Apple Inc, Microsoft Corp. και Nvidia Corp. από ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με μια λίστα με τις συμμετοχές που δημοσίευσε το αμοιβαίο κεφάλαιο στον ιστότοπό του.

Η NBIM αύξησε επίσης τις θέσεις της στις εταιρείες Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Broadcom Inc. και Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. από τα τέλη του 2023.

Η DeepSeek ισοπέδωσε τα όνειρα των Νορβηγών

Το ταμείο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 για να επενδύσει τα έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο εξωτερικό. Σε μεγάλο βαθμό το ταμείο παρακολουθεί έναν δείκτη αναφοράς που βασίζεται σε ένα πλαίσιο που δόθηκε από το κοινοβούλιο. Αναμένεται να ανακοινώσει βασικά στοιχεία για το 2024 το πρωί της Τετάρτης.

Το μερίδιο 1,22% του αμοιβαίου κεφαλαίου στην Apple αποτιμήθηκε σε περίπου 46,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους, ενώ το μερίδιο στη Microsoft ανερχόταν σε περίπου 43,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατείχε μερίδια σε περισσότερες από 8.000 εταιρείες παγκοσμίως, με το 71,4% του συνόλου των επενδύσεων σε μετοχές. Προστέθηκε στη θέση της στην Exxon Mobil Corp. και τη Chevron Corp., ενώ περιόρισε τις συμμετοχές της στη Shell Plc και στην TotalEnergies SE.

Πηγή: ot.gr