Η Anitta επιστρέφει στο reggaeton με το αισθησιακό «Romeo»

Η Anitta επέστρεψε με το πρώτο της σόλο single για το 2025, το «Romeo», ένα κομμάτι που ακολουθεί την επιτυχία του άλμπουμ της «Funk Generation», το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy και Latin Grammy.

Το τραγούδι, σε παραγωγή του Subelo NEO (Bad Bunny, Eladio Carrión, Mora), σηματοδοτεί την επιστροφή της στο reggaeton είδος ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Την κυκλοφορία συνοδεύει ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που παρουσιάζει μια σύγχρονη εκδοχή του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας», ένα από τα πιο εμβληματικά θεατρικά έργα όλων των εποχών το οποίο έγραψε ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ το 1595, για δύο κατατρεγμένους εραστές.

«Σήμερα θα γίνεις δικός μου. Δεν είπα ίσως»

Στο κινηματογραφικό κλιπ, η Ανίτα υποδύεται τον Ρωμαίο, φορώντας μια ασημί πανοπλία και φτερά αγγέλου, ενώ το alter ego της πραγματικής της ζωής, η Larissa, αναπαριστά την Ιουλιέτα. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης αφήγηση από τον Πορτορικανό τραγουδιστή Lenny Tavárez.

«Hoy tu vas hacer mio. Yo no dije maybe», τραγουδάει η Annita στο νέο κομμάτι, το οποίο μεταφράζεται ως: «Σήμερα θα γίνεις δικός μου. Δεν είπα ίσως».

Η Anitta, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ELLE μίλησε ανοιχτά για την πρόθεση που κρύβεται πίσω από τους στίχους.

«Νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει η Ιουλιέτα να είναι κάποιος [άλλος] ή ένα στοιχείο, αλλά στην πραγματικότητα, η Ιουλιέτα είναι η Larissa – είμαι εγώ, ο αληθινός μου εαυτός, αυτός που βρίσκεται μέσα μου και δεν τον βλέπει κανείς. Έτσι, οι άνθρωποι θα δουν τις δύο εκδοχές μου στο μουσικό βίντεο, που είναι η δημιουργός και το πλάσμα, και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ όμορφη ιδέα», ανέφερε στο Μέσο.

«Έδωσα ψυχή τε και σώματι για να υπάρξει η Anitta»

Πέρα από τη νέα μουσική, η Anitta ετοιμάζεται για μια περιπετειώδη χρονιά. Θα κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο Coachella, καταλαμβάνοντας και πάλι την παγκόσμια σκηνή του φεστιβάλ. Επιπλέον, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, Larissa: The Other Side of Anitta, σε σκηνοθεσία των João Wainer και Pedro Cantelmo.

Σε δήλωσή της σχετικά με την ταινία, η Anitta μοιράστηκε τις προσωπικές της ανησυχίες γύρω από την ποπ περσόνας της:

«Έδωσα ψυχή τε και σώματι για να υπάρξει η Anitta [ως περσόνα]. Οι στιγμές που μπορούσα να συνδεθώ με τον εαυτό μου γίνονταν όλο και πιο σπάνιες και σύντομες. Αυτό είχε υψηλό κόστος – σωματικά και ψυχικά. Επί σχεδόν 15 χρόνια, αφοσιώθηκα στη δημιουργία μιας ισχυρής, ανεξάρτητης και ασυναγώνιστης περσόνας. Τώρα, ήρθε η ώρα να δείξω τη Larissa, μέσα από τον φακό κάποιου ξεχωριστού ανθρώπου που με γνώριζε πριν καν σκεφτώ να γίνω Anitta».

