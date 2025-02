Νάνσι Όλσον: «Οι σταρ του κινηματογράφου είναι θλιμμένα πλάσματα»

Συνήθως, μια υποψηφιότητα για Όσκαρ σε εκτοξεύει στα ουράνια, και σίγουρα, δεν σε κάνει να θέλεις να απομακρυνθείς από την υποκριτική. Όμως το δεύτερο ενδεχόμενο, συνέβη στην περίπτωση της πρωταγωνίστριας της οσκαρικής ταινίας «Η Λεωφόρος της Δύσης», Νάνσι Όλσον.

Η Όλσον μίλησε για την εμπειρία της στην κινηματογραφική βιομηχανία στο επεισόδιο It Happened in Hollywood podcast του The Hollywood Reporter στις 6 Φεβρουαρίου, κατακεραυνώνοντας το Χόλιγουντ, το οποίο όπως υποστήριξε εκμεταλεύεται τους ηθοποιούς και μετά τους πετάει στα σκουπίδια, αφήνοντας τους δυστυχισμένους.

«Δεν περίμενα να κερδίσω και δεν κέρδισα»

Στην ταινία «Λεωφόρος της Δύσης» του 1950, σε σκηνοθεσία του Μπίλι Γουάιλντερ -με πρωταγωνιστές τους Γουίλιαμ Χόλντεν στον ρόλο του Τζο Γκίλις, την Γκλόρια Σουάνσον στον ρόλο της Νόρμα Ντέσμοντ και τον Έριχ φον Στρόχαΐμ στον ρόλο του Μαξ Φον Μάγιερλινγκ- η Όλσον υποδύθηκε την Μπέτι Σέφερ, μια φιλόδοξη νεαρή σεναριογράφο που προσπαθεί να κερδίσει μια θέση στη βιομηχανία.

Η ταινία ήταν υποψήφια για έντεκα βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Όλσον, η οποία ήταν μόλις 22 ετών. Κέρδισε όμως μόνο τρία: για τη μουσική, το σχεδιασμό παραγωγής και το σενάριο.

«Δεν περίμενα να κερδίσω και δεν κέρδισα», δήλωσε η Όλσον στο podcast, καθώς εκείνη την χρονιά νικήτρια κρίθηκε η Τζόζεφιν Χαλ για την ταινία «Χάρβεϊ».

«Αισθάνθηκα πολύ ικανοποιημένη που ήμουν υποψήφια και αυτό μου αρκούσε», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, είπε, «η Γκλόρια Σουάνσον και ο Μπίλι Γουάιλντερ θα έπρεπε να είχαν κερδίσει». Και ενώ είπε ότι ο ανταγωνισμός περιλάμβανε μερικές υπέροχες ταινίες, η «Λεωφόρος της Δύσης» τις ξεπέρασε όλες.

«Η ταινία ήταν η εκδίκηση της Σουάνσον που την πέταξαν στα σκουπίδια»

Η κληρονομιά της ταινίας, υποστήριξε, είναι ότι «αποκαλύπτει την αλήθεια» για το Χόλιγουντ και την κινηματογραφική βιομηχανία. «Χτίστηκε πάνω σε εμπορεύματα για να πουλήσει, και τα εμπορεύματα ήταν οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες(…)Ήταν φιγούρες που χρησιμοποιήθηκαν για να πουλήσουν κινηματογραφικές ταινίες. Ως εκ τούτου, τις έκαναν πιο όμορφες, πιο επιθυμητές, πιο ερωτικές». Είπε ότι επρόκειτο για την ίδια αντιμετώπιση που είχε και η Μέριλιν Μονρόε.

Η Όλσον υπέθεσε ότι η ταινία σνομπάρεται ευρέως στα Όσκαρ επειδή τα μέλη της βιομηχανίας «αισθάνονταν άβολα» για το πώς εξέθεσε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.

Όταν ανακάλυψε αυτή την αλήθεια, η Όλσον συνειδητοποίησε τελικά ότι δεν ήθελε τη φήμη. «Οι σταρ του κινηματογράφου ήταν θλιμμένα πλάσματα», είπε. «Καταλάβαινα [τι περνούσε] η Νόρμα Ντέσμοντ και η Μέριλιν Μονρόε. Και εγώ ήθελα μια [άλλη] ζωή για τον ευατό μου».

»Ήξερα ότι οι αστέρες του κινηματογράφου είχαν μια χρυσή περίοδο και μετά τους πετούσαν στα σκουπίδια», είπε. «Τι άλλο χρειαζόταν να ξέρω από το να μάθω για τη Νόρμα Ντέσμοντ; Είμαι κόρη γιατρού από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Είπα: ‘Πόσες σταρ του κινηματογράφου είναι ευτυχισμένες, παντρεμένες, έχουν παιδιά, είναι μέλη μεγαλύτερων οικογενειών, θείες, θείοι, ξαδέρφια, που ήταν η δική μου ζωή; Κανείς. Οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ να υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο».

Η Όλσον πιστεύει πως η ταινία ήταν η «εκδίκηση» της Σουάνσον που την πέταξαν στα σκουπίδια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παραγκώνισαν και την Ντέσμοντ.

«Η Λεωφόρος της Δύσης» διασκευάστηκε σε μιούζικαλ, που παίζεται και πάλι στο Μπρόντγουεϊ, με πρωταγωνίστρια τώρα τη Νικόλ Σέρζινγκερ.

«Δεν θέλω να γίνω σταρ»

Η Όλσον εμφανίστηκε σε διάφορες τη δεκαετία του ’50, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του ’60 είχε ως επί το πλείστον πάρει την απόσταση της από την υποκριτική μέχρι που την δεκαετία του ’80 αποσύρθηκε και επίσημα.

«Μετακόμισα στη Νέα Υόρκη και είπα: ‘Δεν θέλω να γίνω σταρ του κινηματογράφου’. Και μου είπαν: ‘Δεν έχεις άλλα χρήματα. Θα ανανεώσουμε το συμβόλαιό σου με ένα πολύ μεγαλύτερο, ξέρεις, ποσό’. Είπα, ‘Λυπάμαι. Δεν μπορώ να γίνω σταρ του κινηματογράφου’. Εκείνη την εποχή, δούλευα έντεκα ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα. Ήμουν τόσο κουρασμένη», ανέφερε.

Το 2022, η Όλσον μοιράστηκε σημεία της ζωή της στα απομνημονεύματά της «A Front Row Seat: An Intimate Look at Broadway, Hollywood, and the Age of Glamour».

*Mε πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Γουίλιαμ Χόλντεν και Νάνσι Όλσον