Στα βήματα των Ηνωμένων Πολιτειών το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) καταγγέλλοντας μεροληψία.

«Η απόφαση ελήφθη υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης και αδυσώπητης θεσμικής μεροληψίας κατά του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεροληψία που είναι επίμονη από την ίδρυσή του το 2006», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του UNHRC, Γιουργκ Λόμπερ.

Ο υπουργός δημοσιοποίησε την επιστολή και στον λογαριασμό του στο Χ, κάνοντας λόγο για εμμονική καταδίωξη του Ισραήλ. Έγραψε συγκεκριμένα: «Ενημέρωσα το UNHRC ότι το Ισραήλ δεν θα συμμετέχει πλέον σε αυτό. Το Συμβούλιο “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” έχει δώσει σταθερά τη δυνατότητα σε χώρες που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποφεύγουν τον έλεγχο, ενώ καταδιώκει εμμονικά το Ισραήλ, τη μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Συμμετέχοντας στη δίκαιη απόφαση του προέδρου Τραμπ, το Ισραήλ δεν θα ανέχεται πλέον τον κατάφωρο αντισημιτισμό του Συμβουλίου. Φτάνει πια!».

I informed the UNHRC that Israel will no longer participate in it. The «human rights» council has consistently enabled countries that abuse human rights to evade scrutiny, while obsessively pursuing Israel, the only democracy in the Middle East. Joining @POTUS President Trump’s… pic.twitter.com/wMYHte2dv0

