Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM/WFP) των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι πυροβόλησε χθες μια από τις αυτοκινητοπομπές του εντός του παλαιστινιακού εδάφους, καταγγέλλοντας ένα νέο «απαράδεκτο γεγονός».

Η αυτοκινητοπομπή τριών οχημάτων που έφερε «ευκρινέστατο» αναγνωριστικό σήμα «δέχτηκε πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις» κοντά στο σημείο ελέγχου του Ουάντι Γάζα, στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, παρότι είχε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις ισραηλινές αρχές», σημειώνει το PAM σε ανακοίνωση.

«Ευτυχώς, κανείς από τους οκτώ επιβαίνοντες στα οχήματα, τα οποία επλήγησαν από 16 σφαίρες, δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της «τρομακτικής» εμπειρίας, προσθέτει.

«Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα καταδικάζει απερίφραστα το τρομακτικό περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου», τονίζει.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

ABSOLUTELY UNACCEPTABLE: A @WFP convoy, clearly marked & carrying 8 team members, was shot at by Israeli forces near Wadi Gaza despite prior clearances. Humanitarians are #NotATarget!

We MUST have safe, secure access to continue delivering life-saving aid. https://t.co/ai10NBO7re pic.twitter.com/ut73Eg4wKl

— Cindy McCain (@WFPChief) January 6, 2025