Στρατιώτης από το Ισραήλ, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, διέφυγε από τη Βραζιλία ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τα πεπραγμένα του στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Την είδηση μεταδίδουν το Middle East Eye και ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Ισραηλινός στρατιώτης ήταν στη Βραζιλία για τουρισμό. Το Ίδρυμα Hind Rajab (HRF), φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση που εδρεύει στο Βέλγιο, έκανε μήνυση κατά του συγκεκριμένου στρατιώτη για συμμετοχή στη συστηματική κατεδάφιση σπιτιών αμάχων στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό.

Το Σάββατο, δικαστήριο της Βραζιλίας έδωσε εντολή στην αστυνομία να ερευνήσει αν ο στρατιώτης συμμετείχε σε εγκλήματα πολέμου.

Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Hind Rajab κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενορχήστρωσε τη διαφυγή του για να παρεμποδίσει τη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι καταστρέφονται στοιχεία».

Η φιλο-παλαιστινιακή οργάνωση παρέδωσε στο δικαστήριο πάνω από 500 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού και φωτογραφιών που δείχνουν τον ύποπτο να τοποθετεί εκρηκτικά και να συμμετέχει στην καταστροφή ολόκληρων γειτονιών.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Israeli soldier flees Brazil amid war crimes investigation.

Brazil’s Federal Court ordered police to investigate Israeli soldier Yuval Vagdani over alleged war crimes in Gaza.

However, Israeli media reports Vagdani fled Brazil and is returning to Israel.

How he avoided arrest… pic.twitter.com/1uQeq2lMkt

— Clash Report (@clashreport) January 5, 2025