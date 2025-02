Άντριου Γκάρφιλντ: «Ξαφνικά πεθαίνουν οι γονείς σου, περνάς μια κρίση και αλλάζουν οι προτεραιότητές σου»

Οποιοσδήποτε κυνικός μπορεί να σηκώσει το φρύδι του καγχάζοντας ακούγοντας έναν κλαψιάρη Άντριου Γκάρφιλντ να μιλάει για την κρίση μέσης ηλικίας του.

Ο Καλιφορνέζος ηθοποιός δεν μοιάζει με 41 ετών, όσο δηλαδή έγινε τον περασμένο Αύγουστο, αλλά ένα από τα δώρα που έκανε στον εαυτό του για να ξεπεράσει τη δοκιμασία ήταν μια εβδομάδα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Επτά ημέρες σερφ και εστιατόρια με δύο φίλους, ή με άλλα λόγια, ο Spider-Man και μερικοί συνάδελφοί του σε μια pintcho περιοδεία στη βασκική παραλιακή πόλη που είναι παγκοσμίως γνωστή για τη γαστρονομική της σκηνή.

«Αυτό που θαυμάζω περισσότερο είναι ότι μαγειρεύουν με τοπικά προϊόντα. Εντυπωσιακό. Η Φλόρενς (Πιου, η συμπρωταγωνίστριά του στο We Live in Time) μου το συνέστησε»

«Τι ωραία εβδομάδα»

«Συναντηθήκαμε μαζί του εκεί, στο Σαν Σεμπαστιάν» γράφει ο Gregorio Belinchón στην El País «και, αναπόφευκτα, πριν αναφερθούμε στην καριέρα του και στην ταινία We Live in Time, του John Crowley, στην οποία πρωταγωνιστεί και η οποία έκανε πρεμιέρα στην Ευρώπη τον Ιανουάριο, η συζήτηση στρέφεται στο φαγητό.

»Ο Γκάρφιλντ βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και μου δείχνει φωτογραφίες από τα πιάτα που έφαγε για δείπνο στο Arzak, ένα εστιατόριο που ίδρυσε ένας από τους πρωτοπόρους της νέας βασκικής κουζίνας, ο σεφ Juan Mari Arzak» συνεχίζει ο Belinchón.

«Κοίτα, αυτή είναι σκορδόσουπα», λέει ενθουσιασμένος. «Η αγαπημένη μου είναι αυτή με τον τόνο. Και αυτό το πράγμα με τα kokotxas (μάγουλα μπακαλιάρου), τι έκπληξη. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν ή ότι μπορούσες να τα φας. Και κοίτα τι κάνουν με τον αστακό» λέει με ένα μικρό χαμόγελο.

«Αυτό που θαυμάζω περισσότερο είναι ότι μαγειρεύουν με τοπικά προϊόντα. Εντυπωσιακό. Η Φλόρενς (Πιου, η συμπρωταγωνίστριά του στο We Live in Time) μου το συνέστησε. Ήταν πολύ επίμονη και δεν είχε άδικο. Τι ωραία εβδομάδα». Πριν κλειδώσει το τηλέφωνό του, κοιτάζει μια άλλη φωτογραφία ενός πιάτου και αναστενάζει.

«Διάβασα το σενάριο για το We Live in Time σε μια εποχή που σκεφτόμουν το νόημα της ζωής. Πάντα ήμουν έτσι, αλλά τότε είχα ακόμα μεγαλύτερη εμμονή. Σκεφτόμουν τα πάντα: τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη, τον χρόνο…»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrew Garfield (@andrew_garfield83)

Πίσω στις κρίσεις ζωής

«Ίσως αυτή είναι πολύ δυνατή λέξη – πείτε το τέλος και επανεκκίνηση. Η κρίση μέσης ηλικίας συμβαίνει όταν οι άνθρωποι διστάζουν να σταματήσουν να είναι νέοι, και εγώ απλώς το έχω αποδεχτεί», λέει ο Γκάρφιλντ, ξεσπώντας σε γέλια.

«Αφήστε με να σας εξηγήσω. Διάβασα το σενάριο για το We Live in Time σε μια εποχή που σκεφτόμουν το νόημα της ζωής. Πάντα ήμουν έτσι, αλλά τότε είχα ακόμα μεγαλύτερη εμμονή. Σκεφτόμουν τα πάντα: τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη, τον χρόνο… Είσαι 39 ή 40 ετών, κοιτάς το παρελθόν και το μέλλον. Αναρωτιέσαι πού βρίσκεσαι και σκέφτεσαι: «Τι γίνεται τώρα;». Λοιπόν, τώρα είμαι νευρικός αλλά και ενθουσιασμένος για το τι πρόκειται να συμβεί. Όλα αυτά τονίζονται για τους ηθοποιούς. Γιατί στα 20 και στα 30 σου είναι πολύ ξεκάθαρο ότι θέλεις να παίξεις τους καλύτερους ρόλους και έργα: «Θέλω αυτό το σενάριο και θέλω να γίνει αυτό το έργο». Αλλά… στα 40;».

Άνδρες-γυναίκες-νεότητα-πολιτισμική τραγωδία

Ο Άντριου Γκάρφιλντ τα λέει όλα αυτά με ένα χαμόγελο, σαν να επιβεβαιώνει την αληθοφάνεια του μηνύματος, αλλά μετά αρχίζει ο πόνος: «Ξαφνικά, οι γονείς σου πεθαίνουν. Έχασα τη μητέρα μου (πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας, το 2019) και έτσι, ξαφνικά, σε χτυπάει αυτή η κρίση. Οι επιθυμίες, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες αλλάζουν. Ο μόνος τρόπος για να διορθώσεις αυτή την εκτροπή της ζωής είναι να πάρεις ξανά τον έλεγχο».

Στο We Live in Time υπάρχει μια προσέγγιση αυτών των συναισθηματικών απωλειών λόγω του καρκίνου που υπέστη η συμπρωταγωνίστρια, αλλά και στη χρονολογική αταξία με την οποία παρουσιάζεται η ταινία, ως τα κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να συναρμολογήσει ο θεατής στο μυαλό του, γεγονός που της προσδίδει μια αφηγηματική αγριότητα.

«Ωστόσο, γνωρίζω ότι είμαι άνδρας και ότι αυτό που για μένα είναι θέμα εργασίας και φιλοσοφίας, για τις γυναίκες σημαίνει να τις βάλω στον τοίχο. Είναι μέρος της πολιτισμικής τραγωδίας που μας ενθαρρύνει να επιδιώκουμε την αιώνια νεότητα».

Ο Γκάρφιλντ ξέρει να χειρίζεται αυτούς τους τύπους χαρακτήρων: Έντουαρντ από το The Social Network, Πίτερ Πάρκερ από το Spider-Man και Τομπίας από το We Live in Time. Καλοσυνάτοι άνθρωποι, αλλά με χαρακτήρα μπροστά στην αδικία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrew Garfield (@andrew_garfield83)

Spider-Man και δημιουργικός κινηματογράφος

Αυτή η ταινία είναι η πρώτη στην οποία ο Γκάρφιλντ υποδύεται έναν πατέρα. Το αγορίστικο πρόσωπό του έγινε δημοφιλές αφού σπούδασε υποκριτική στο Λονδίνο και απέκτησε εμπειρία στην τηλεόραση και σε δευτερεύοντες κινηματογραφικούς ρόλους (όπως στα Λέοντες αντί αμνών ή στο Ο Φανταστικός Κόσμος του Δρ Παρνάσους).

Το 2010, πρωταγωνίστησε στις ταινίες Μη Με Αφήσεις Ποτέ και The Social Network και ανακοίνωσε ότι θα είναι ο επόμενος Spider-Man. Με την πάροδο των χρόνων, έχει δώσει προτεραιότητα στον πιο δημιουργικό κινηματογράφο (Silence του Μάρτιν Σκορτσέζε ή Hacksaw Ridge, για το οποίο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ), ανεξάρτητα από το αν πρωταγωνιστεί ή όχι.

«Είμαι στην υπηρεσία του σκηνοθέτη. Λίγο σαν τον χαρακτήρα μου στην ταινία. Θα ήταν ικανός να ζήσει στην υπηρεσία της γυναίκας και της κόρης του. Η σύζυγός του, από την άλλη πλευρά, αισθάνεται ένα εσωτερικό καλλιτεχνικό κάλεσμα που την οδηγεί. Και είναι πολύ εύκολο να εκτροχιαστείς σε αυτό το ταξίδι: το να τα θέλεις όλα μπορεί να σε οδηγήσει -ή όχι- στο να μην σου μείνει τίποτα. Η ισορροπία… η ζωή ενός καλλιτέχνη βρίσκεται στην ισορροπία».

Καλοσυνάτοι με χαρακτήρα μπροστά στην αδικία

Ο Γκάρφιλντ ξέρει να χειρίζεται αυτούς τους τύπους χαρακτήρων: Έντουαρντ από το The Social Network, Πίτερ Πάρκερ από το Spider-Man και Τομπίας από το We Live in Time. Καλοσυνάτοι άνθρωποι, αλλά με χαρακτήρα μπροστά στην αδικία.

Το κοινό τους αγαπάει, γιατί καταλαβαίνει ότι συγκινούνται από τη μεγάλη τους καρδιά, ακόμα κι αν σε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να μη χτυπήσουν τη γροθιά τους στο τραπέζι.

«Προσπαθούν να περάσουν απαρατήρητοι, να τους ευχαριστήσουν όλους, και αυτό είναι αδύνατο. Ο αγώνας τους είναι στον εσωτερικό τους παλμό ανάμεσα στο να είναι αόρατοι και στην επιθυμία τους να είναι μέρος του πάρτι της ζωής», επιβεβαιώνει ο ηθοποιός, τεντώνοντας την καρέκλα του ενώ ανοίγει τα χέρια του και αναδεύει τον αέρα για να τονίσει το πάρτι: «Με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους περιορισμούς και να αντιταχθούν σε όσους θέλουν να τους εκμεταλλευτούν».

«Σκεφτείτε το, η πρώτη μου ταινία ήταν με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Μέριλ Στριπ. Πώς καταφέρνεις να ανταποκριθείς σε αυτό;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrew Garfield (@andrew_garfield83)

Επιτρέπω σε κάθε χαρακτήρα να μπει μέσα μου

Στον ηθοποιό αρέσει να αλλάζει την προσέγγισή του στους χαρακτήρες ανάλογα με το έργο. «Μερικές φορές τους παίρνω στο σπίτι (πέρασε ένα χρόνο προετοιμασίας και έχασε 18 κιλά για το Silence), αλλά άλλες φορές φεύγω από το πλατό και μένουν εκεί.

»Κάθε ρόλος είναι ένα αμάλγαμα μεταξύ αυτού που είναι γραμμένο στο σενάριο και του εαυτού μου.

»Τρέφονται από κομμάτια του εαυτού μου, κάποια από τα οποία γνώριζα ότι υπήρχαν, άλλα τα ανακαλύπτω εκείνη τη στιγμή. Επιτρέπω σε κάθε χαρακτήρα να μπει μέσα μου.

»Αυτή τη φορά, τον αφήνω να δει την πιο οικεία πλευρά μου. Μετά πάντα έχω ανάγκη να αποσυμπιεστώ, να γίνω πάλι ο Άντριου και, δεν ξέρω, να πάω στο γάμο ενός φίλου. Μου αρέσει να δουλεύω, να βγαίνω στη σκηνή, να γυρίζω ταινίες, να παίζω, αλλά…».

Παλεύω ενάντια σε έναν εσωτερικό φόβο

Ίσως γι’ αυτό έχει δουλέψει πολύ λιγότερο από πολλούς ηθοποιούς της γενιάς του. «Όταν ακούω ‘δράση! Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να αποσπάται η προσοχή μου, είμαι εκεί 100%, απολαμβάνοντας τον πανικό να συμβαδίζω με το έργο. Είναι αλήθεια ότι επειδή είμαι ο Άντριου, δίνω στον εαυτό μου τα διαλείμματά μου.

»Είναι ο δικός μου ρυθμός, χρειάζομαι το χρόνο μου. Παλεύω ενάντια σε έναν εσωτερικό φόβο, ότι η καριέρα μου θα ξεφύγει από τον έλεγχο. Αισθάνομαι ότι είναι καλύτερο για μένα να κάνω αυτά τα διαλείμματα.

»Σκεφτείτε το, η πρώτη μου ταινία ήταν με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Μέριλ Στριπ. Πώς καταφέρνεις να ανταποκριθείς σε αυτό;» λέει, ξεσπώντας σε ένα ακόμη γέλιο.

Το πραγματικό του ενδιαφέρον

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Σαν Σεμπαστιάν, δύο ηθοποιοί ντυμένοι Spider-Man περπάτησαν στην πόλη με μια φωτογραφία του Γκάρφιλντ και μια πινακίδα που ρωτούσε τους περαστικούς αν είχαν δει τον τρίτο Spider-Man.

Συνάντησε ποτέ το δίδυμοι; «Όχι, αλλά συνομίλησα με έναν από αυτούς στο λόμπι του ξενοδοχείου, τον Μάρκος. Μου φάνηκε αστείο, βασικά».

Στη συνέχεια σηκώνεται, σφίγγει το χέρι και επιστρέφει στο πραγματικό του ενδιαφέρον: «Πώς είπατε ότι λέγεται το πιάτο;».

«Kokotxas, Άντριου».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Άντριου Γκάρφιλντ / PublicDomain