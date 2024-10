«Μου λείπει πολύ»: Ο Άντριου Γκάρφιλντ συγκινεί για το θάνατο της μητέρας του στο Sesame Street

«H εμφάνιση του Άντριου Γκάρφιλντ μαζί με τον Έλμο ίσως είναι η καλύτερη στιγμή της καριέρα του» σχολίασε ο αρθρογράφος του The Guardian για την εμφάνιση του Αμερικανού ηθοποιού και πρώην Spider Man σε επεισόδιο της εμβληματικής παιδικής τηλεοπτικής σειράς «Sesame Street».

Σε αυτή ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά στον Έλμο για τη θλίψη του για τον θάνατο της μητέρας του με μια αλήθεια που έχει αποθεωθεί από τους χρήστες του διαδικτύου. Το απόσπασμα έχει γίνει viral για όλους τους σωστούς λόγους.

Ο Γκάρφιλντ έχασε τη μητέρα του Λιν από καρκίνο στο πάγκρεας το 2019, την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας «The Eyes of Tammy Faye».

Στην εμφάνιση του δίπλα από τον αγαπημένο Έλμο στο «Sesame Street» ο Άντριου Γκάρφιλντ είχε μια συγκινητική συνομιλία του για τη θλίψη με λόγια που σπάνια αναπαράγονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες του διαδικτύου αποθέωσαν τον Γκάρφιλντ και όλα όσα είπε για την απώλεια, το θρήνο και την ευτυχία μιας αγάπης αληθινής.

«Ο Έλμο τρυγυρίζει στην οδό Σέσαμι και ελέγχει τους πάντες. Λοιπόν ο Έλμο θέλει να ξέρεις Άντριου πώς είσαι;» ρώτησε ο χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς τον ηθοποιό.

«Σκέφτομαι μόνο τη μητέρα μου σήμερα. Ξέρεις, πέθανε πριν από λίγο καιρό και μου λείπει — μου λείπει πολύ» ανέφερε ο Γκάρφιλντ.

Ο Έλμο είπε στον Γκάρφιλντ ότι λυπάται για την απώλειά του, αλλά ο ηθοποιός του εξήγησε ότι δεν πρέπει να λυπάται και ότι «δεν πειράζει αν σου λείπει κάποιος που δεν είναι πια κοντά σου».

«Κατά κάποιο τρόπο, σημαίνει ότι αγάπησες πραγματικά κάποιον όταν σου λείπει. Και όταν μου λείπει η μαμά μου, θυμάμαι όλες τις αγκαλιές που μου έκανε, όλες τις αγκαλιές που της έκανα. Με κάνει να νιώθω κοντά της όταν μου λείπει με έναν περίεργο τρόπο» σημείωσε.

«Λοιπόν, είμαι χαρούμενος που έχω όλες τις αναμνήσεις της μαμάς μου και τη χαρά που μου έφερνε και τη χαρά που έφερνε στον αδερφό μου και τον μπαμπά μου και όλους όσους έχει γνωρίσει ποτέ – όλους γύρω της. Έτσι, όταν μου λείπει, είναι επειδή με έκανε τόσο χαρούμενο, έτσι μπορώ να την τιμώ και να μου λείπει ταυτόχρονα» εξήγησε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκάρφιλντ επιλέγει να επικοινωνήσει με το κοινό του το πένθος και το πώς το αντιμετώπισε. Λίγα χρόνια πριν ο Άντριου Γκάρφιλντ μίλησε ξανά για τον θάνατο της μητέρας του από κακρίνο το 2019 όταν προωθούσε την ταινία του Tick, Tick… ​​Boom!

Σε άλλη εμφάνιση του στο The Late Show With Stephen Colbert ο Γκάρφιλντ πάλεψε να κρατήσει τα δάκρυα του επιλέγοντας να είναι άνθρωπος και όχι διάσημος, κάτι που σπανίζει πολύ.

Ο ήρωας του SS, έχει αναλάβει ένα δύσκολο και πολύτιμο task. Θέλει να μας ενθαρρύνει να μιλήσουμε για τα συναισθήματα μέσα μας, να αναδείξει την ενσυναίσθηση και να βελτιώσει την ψυχική υγεία όλων.

Στις αρχές του χρόνου ο Έλμο έκανε μια ανάρτηση στο X/Twitter, μια απλή ερώτηση που προκάλεσε χείμαρρο απαντήσεων και έγινε retweet από παντού. Η ερώτηση του Έλμο ήταν αυτή: «Ο Έλμο απλά τσεκάρει, πώς είμαστε;»

Elmo is just checking in! How is everybody doing?

— Elmo (@elmo) January 29, 2024