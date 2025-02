Η 11άδα του Ολυμπιακού: Βασικός ο Όρτα κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Με μια μεγάλη έκπληξη στην 11άδα του ο Ολυμπιακός για τον αποψινό προημιτελικό του κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Αντρέ Όρτα που μόλις επέστρεψε στο μεγάλο λιμάνι. Και κάπου εδώ η δεύτερη θητεία του Πορτογάλου, ξεκινά.

Ο Αντρε Όρτα όπως φαίνεται θα σταθεί πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα –γνώριμα- σε εκείνον τετραγωνικά του «10». Ανάμεσα στον Ζέλσον Μαρτίνς που αναμένεται να ξεκινήσει από δεξιά. Και τον Τσικίνιο που θα είναι αριστερά. Κατά τα άλλα; Μέσω… Όρτα, ο Ροντινέι επιστρέφει στην βασική γραμμή της άμυνας σαν δεξιός μπακ.

Και κάπως έτσι ο Κοστίνια μένει στον πάγκο. Ο Βραζιλιάνος θα είναι με Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα μπροστά από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Και οι δύο των χαφ; Έσε και Μουζακίτης όπως συνήθως.

Αναλυτικά η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Όρτα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYPAO #GreekCup pic.twitter.com/GRXcaTg5Bb

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 5, 2025