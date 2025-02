Ατυχία – Δέκα βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί που δεν ξεπέρασαν ποτέ την «κατάρα των Όσκαρ»

Η λεγόμενη «κατάρα των Όσκαρ» είναι μια ασθένεια που καταδικάζει τους νικητές του αγαλματιδίου να μπαίνουν σε ένα σπιράλ καριέρας μετά τη νίκη τους. Δεν υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό, και δεν επηρεάζει όλους, αλλά έχει συμβεί τουλάχιστον δέκα φορές, αν κρίνουμε από αυτή τη λίστα.

Παρόλο που όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν έπεσαν εντελώς στην αφάνεια μετά τη μεγάλη τους βραδιά, όλοι τους πέρασαν τουλάχιστον μια περίοδο παρακμής και κανένας τους δεν πλησίασε ποτέ ξανά το κορυφαίο βραβείο.

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, και η επιτυχία των βραβείων δεν σημαίνει τίποτα στον σκληρό κόσμο του κινηματογράφου.

Δέκα ηθοποιοί που δοκιμάστηκαν από την κατάρα των Όσκαρ

Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ

«Σύνδρομο Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ» είναι ο όρος που αποδίδεται σε έναν ηθοποιό που βρίσκει νωρίς την επιτυχία και στη συνέχεια δυσκολεύεται να τη διατηρήσει. Προέρχεται από την πορεία της καριέρας του ανθρώπου που απέσπασε το βραβείο «καλύτερου ηθοποιού» το 1985 για τον ρόλο του ως Αντόνιο Σαλιέρι στο Amadeus.

Προηγουμένως αστέρας της θεατρικής σκηνής, ο Άμπραχαμ δεν κατάφερε να μεταφράσει τη νίκη του Όσκαρ σε μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έκανε κυρίως θεατρικές παραστάσεις, καθιερώνοντας τελικά μια υγιή παρουσία στην οθόνη μέσα από ρόλους στα Inside Llewyn Davis, The Grand Budapest Hotel και την τηλεοπτική σειρά Homeland.

Μερσέντες Ρούελ

Παρά το γεγονός ότι η ταινία επικεντρώθηκε κυρίως στα καμώματα του Ρόμπιν Γουίλιαμς και του Τζεφ Μπρίτζες, η Μερσέντες Ρούελ ήταν η μόνη ηθοποιός από την εκπληκτική ταινία του Τέρι Γκίλιαμ «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» που κέρδισε Όσκαρ.

Ο ρόλος της ως Άνι, η κακοποιημένη φίλη του σοκαρισμένου αθλητή που υποδυόταν ο Μπρίτζες, της χάρισε το βραβείο «καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου» έναντι των Νταϊάν Λαντ και Τζέσικα Τάντι.

Μετά τη νίκη της, οι μεγάλοι κινηματογραφικοί ρόλοι απέφυγαν τη Ρόυελ, όπως και κάθε μελλοντική επιτυχία στα βραβεία. Τελικά θα επέστρεφε στη ζωή της στο θέατρο – κέρδισε το βραβείο Tony την ίδια χρονιά που κέρδισε το Όσκαρ, ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα – και σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη.

Χάρολντ Ράσελ

Ο Χάρολντ Ράσελ έζησε μια εξαιρετική ζωή. Έχασε και τα δύο του χέρια στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα αντικατέστησε με γάντζους. Μετά τον πόλεμο, αποφάσισε να δοκιμάσει την υποκριτική και κέρδισε το βραβείο «καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου» για τα «Καλύτερα χρόνια της ζωής μας», την πρώτη του ταινία.

Έγινε ο πρώτος μη επαγγελματίας που κέρδισε Όσκαρ υποκριτικής. Μετά από αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα, ο Ράσελ πήρε πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, εντάχθηκε σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, αλλά δεν εμφανίστηκε σε άλλη ταινία μέχρι το 1980.

Πέθανε το 2002 σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια αξιοσημείωτη ιστορία.

Ρομπέρτο Μπενίνι

Ο Ιταλός ηθοποιός Ρομπέρτο Μπενίνι προκάλεσε μεγάλη αίσθηση όταν κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Ηθοποιού» το 1998. Η ερμηνεία του στην ταινία La Vita è Bella (Η ζωή είναι ωραία) ήταν η πρώτη μη αγγλόφωνη που κέρδισε το βραβείο, αλλά ορισμένοι θεώρησαν ότι η βράβευσή του έγινε «μόνο για να χτυπηθεί η Ακαδημία πισώπλατα».

Ενώ ο Μπενινί συνέχισε να είναι μεγάλο αστέρι στη χώρα του, η διεθνής επιτυχία του παρουσίαζε έντονες διακυμάνσεις. Η ταινία του La tigre e la neve (Η τίγρης και το χιόνι) πήγε άσχημα, ενώ η ερμηνεία του Πινόκιο το 2002 θεωρείται ευρέως ως μία από τις χειρότερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ.

Ζαν Ντιζαρντέν

Όταν η ταινία «The Artist» σάρωσε στα Όσκαρ του 2012, πολλοί θεατές ανησυχούσαν ότι η αναδρομή στη βωβή ταινία δεν θα είχε διάρκεια και ότι οι μελλοντικές γενιές θα την έβλεπαν ως τέχνασμα. Τους ίδιους φόβους υποστήριζε και ο νικητής του βραβείου «Καλύτερου Ηθοποιού», Ζαν Ντιζρντέν, ο οποίος νίκησε τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Γκάρι Όλντμαν και Μπραντ Πιτ για να πάρει το βραβείο του.

Ο Ντιζαρντέν επέλεξε να επικεντρωθεί σε έργα στην πατρίδα του, τη Γαλλία, μετά τη νίκη του, και εμφανίστηκε κατά διαστήματα σε ταινίες όπως The Wolf of Wall Street και The Monuments Men. Η αφοσίωσή του είναι αξιοθαύμαστη, αλλά όχι η πορεία της καριέρας του.

Μάρσα Γκέι Χάρντεν

Κανείς δεν περίμενε ότι η Μάρσα Γκέι Χάρντεν θα κέρδιζε το βραβείο «Καλύτερης γυναικείας ερμηνείας» για τον ρόλο της ως η καλλιτέχνις Λη Κράσνερ στην ταινία Pollock. Δεν είχε προταθεί για κανένα άλλο σημαντικό βραβείο κατά την προετοιμασία της τελετής, οπότε σίγουρα η νίκη-έκπληξη ήταν λόγος για πανηγυρισμό.

Δυστυχώς, η καριέρα της Χάρντεν έμεινε στάσιμη μετά από αυτό. Όπως είπε η ίδια το 2003, το βραβείο ήταν «καταστροφικό σε επαγγελματικό επίπεδο. Ξαφνικά, οι ρόλοι που σου προσφέρονται και τα χρήματα γίνονται μικρότερα. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό».

Τουλάχιστον κατάφερε να κερδίσει ένα Tony το 2009.

Χέινγκ Σ. Νγκορ

Για την ταινία The Killing Fields, που διαδραματίζεται στην Καμπότζη κατά τη διάρκεια του καταπιεστικού καθεστώτος των Ερυθρών Χμερ, ο Χέινγκ Σ. Νγκορ, ένας πραγματικός επιζών της Χούντας, είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Αυτό αποδείχθηκε σοφή κίνηση, καθώς ο Νγκορ κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου» για τη συγκινητική ερμηνεία του στο ρόλο του δημοσιογράφου Ντιθ Πραν.

Αυτός ο πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός δεν κατάφερε να κερδίσει κάποια σοβαρή δουλειά από τον ρόλο και το όνομά του είχε φύγει από τα πρωτοσέλιδα μέχρι το 1996.

Ο Χέινγκ Σ. Νγκορ δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του από τρεις ληστές, οι οποίοι του έκλεψαν και τα τιμαλφή του. Φήμες κυκλοφόρησαν ότι είχε δολοφονηθεί με εντολή των Ερυθρών Χμερ, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Μο’Νικ

Η Μονίκ Χικς, πιο γνωστή με το μονολεκτικό καλλιτεχνικό της όνομα, ήταν κωμικός πριν παίξει στην ταινία Precious του Λι Ντάνιελς. Για την ερμηνεία της ως Μαίρη Λι Τζόνσον, την κακοποιητική μητέρα του πρωταγωνιστή, η Mο’Νικ κέρδισε το Όσκαρ «Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου», και έγινε η μόλις τέταρτη μαύρη ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο.

Στη συνέχεια η Mo’Νικ ήρθε σε ρήξη με τους παραγωγούς Όπρα Γουίνφρι και Τάιλερ Πέρι.

Ίσως το να τσαντίσει δύο σημαντικούς παράγοντες του Χόλιγουντ ήταν αυτό που την οδήγησε στο να μην πάρει άλλους σημαντικούς ρόλους ηθοποιού. Βρήκε σταθερή δουλειά στην τηλεόραση και συνέχισε τα κωμικά αφιερώματά της, αλλά δεν έφτασε ποτέ ξανά στα ύψη του Precious.

Μίρα Σορβίνο

Η Μίρα Σορβίνο, ίσως πιο γνωστή από το ρόλο της στην ταινία Romy and Michele’s High School Reunion, εμφανίστηκε στην κριτική σκηνή το 1995, όταν καδραρίστηκε στην ταινία του Γούντι Άλεν, Mighty Aphrodite.

Ως Λίντα Ας, εργαζόμενη στο σεξ και μητέρα του θετού γιου του χαρακτήρα του Άλεν, ενθουσίασε τους κριτικούς και νίκησε την Τζόαν Άλεν και την Κέιτ Γουίνσλετ στο βραβείο «Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας».

Παρόλο που το Romy and Michele είναι αγαπημένο cult movie, η Μίρα Σορβίνο δεν έχει καταφέρει ακόμα να επαναλάβει αυτού του είδους την επιτυχία. Ωστόσο, έχει γίνει εξέχουσα ακτιβίστρια κατά του τράφικινγκ και ήταν μία από τις φωνές που μίλησαν εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινστιν κατά τη διάρκεια του αμερικανικού #metoo.

Σερ

Ενώ η θέση της Σερ ως πολιτιστικό είδωλο έχει γίνει όλο και πιο ισχυρή από τότε που κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης ηθοποιού» για το Moonstruck, η καριέρα της ως ηθοποιός δεν έφτασε ποτέ ξανά σε τέτοια επίπεδα.

Μετά την ερωτική της σχέση με τον Νίκολας Κέιτζ στην οθόνη, η φιλμογραφία της περιλαμβάνει τα Burlesque, Zookeeper και Mamma Mia! Here We Go Again.

Είχε κάποιες κριτικές επιτυχίες όπως οι Mermaids και το Tea with Mussolini, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι το Moonstruck ήταν η σινέ κορυφή της. Παρόλα αυτά, για μια ποπ σταρ του διαμετρήματός της το να έχει κερδίσει ένα Όσκαρ είναι αρκετά απίστευτο, και κανείς δεν πρόκειται να της το στερήσει αυτό. Άλλωστε είναι η Σερ.