Ο Τίμοθι Σαλαμέ είναι ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ A’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Τζέιμς Ντιν

Την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, ο 29χρονος ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ έλαβε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown».

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλαμέ λαμβάνει τέτοιου είδους τιμή. Ο ηθοποιός είχε ήδη προταθεί για το ίδιο βραβείο το 2018 για την ταινία «Call Me By Your Name».

Όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος κινηματογράφου και συγγραφέας Μαρκ Χάρις στο BlueSky κατά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, ο Σαλαμέ φαίνεται να είναι ο πρώτος άνδρας που λαμβάνει δύο υποψηφιότητες Α’ Ανδρικού Ρόλου πριν κλείσει τα 30 του χρόνια μετά τον Τζέιμς Ντιν, ο οποίος πέθανε στα 24 του το 1955 και έλαβε μετά θάνατον υποψηφιότητες για το «East of Eden» και το «Giant».

Από τον Τίμοθι Σαλαμέ προς τον Τζάκι Κούπερ

Ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος μαζί με τον Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing), τον Ρέιφ Φάινς (Conclave), τον Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist) και τον Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice) στο φετινή κούρσα για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Σύμφωνα με το Variety, η προηγούμενη υποψηφιότητα του Σαλαμέ για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στα 22 του για το «Call Me By Your Name» τον έκανε τον τρίτο νεότερο υποψήφιο σε αυτή την κατηγορία έπειτα από τον Μίκι Ρούνεϊ, ο οποίος ήταν υποψήφιος στα 19 του για το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Babes in Arms» του 1939 και τον Τζάκι Κούπερ, ο οποίος έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου σε ηλικία μόλις 9 ετών για το «Skippy» του 1931.

Ο Ρούνεϊ, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών το 2014, έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας του στα 23 του χρόνια για την ταινία «The Human Comedy» του 1943, καθιστώντας τον τον μοναδικό άνδρα που έλαβε δύο υποψηφιότητες καλύτερου ηθοποιού στα 20 του χρόνια πριν από τον Ντιν τη δεκαετία του 1950.

Ο Άντριεν Μπρόντι είναι ο νεότερος μέχρι στιγμής

Ο Μπρόντι, ο οποίος επιστρέφει στα Όσκαρ φέτος με μια υποψηφιότητα για τον ρόλο του στην ταινία «The Brutalist», υπήρξε ο νεότερος ηθοποιός που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της τελετής για την ταινία «The Pianist» το 2003 σε ηλικία 29 ετών.

Ο Σαλαμέ, ο οποίος έγινε 29 ετών στις 27 Δεκεμβρίου 2024, θα πάρει τη θέση του Μπρόντι ως ο νεότερος νικητής καλύτερου ηθοποιού όλων των εποχών αν κερδίσει το βραβείο, δεδομένου ότι ο Μπρόντι έγινε 29 ετών στις 14 Απριλίου 2002, περίπου 11 μήνες πριν από την 75η απονομή των Όσκαρ στις 23 Μαρτίου 2002.

Το μιούζικαλ του Netflix «Emilia Pérez» είναι η μη αγγλόφωνη ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ. Το «Wicked» και το «The Brutalist» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των ταινιών με δέκα υποψηφιότητες το καθένα.

Ο Conan O’Brien θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Dolby Theatre at Ovation Hollywood την Κυριακή 2 Μαρτίου.

