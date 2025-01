Όσκαρ 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Αυτά είναι τα φετινά φαβορί

Αφού καθυστέρησαν λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2025 ανακοινώνονται τελικά σήμερα (23/1/2025), με τις Bowen Yang («Wicked», «Saturday Night Live») και Rachel Sennott («Saturday Night», «Bottoms») να κρατούν τα ηνία της αποκάλυψης.

Τα φαβορί των Όσκαρ

Η ταινία «Emilia Pérez», ένα μιούζικαλ για μια βαρόνη ναρκωτικών που υποβάλλεται σε επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου, ήταν η κορυφαία στις υποψηφιότητες για Όσκαρ 2025 με 13 υποψηφιότητες.

Ακολούθησαν με μικρή διαφορά το «The Brutalist», ένα ιστορικό έπος που εξετάζει την εμπειρία των μεταναστών, και το «Wicked», η επιτυχημένη κινηματογραφική εκδοχή μιας μακρόχρονης επιτυχίας του Μπρόντγουεϊ, που αμφότερα απέσπασαν 10 υποψηφιότητες.

Το «Conclave», ένα θρίλερ για την εκλογή ενός νέου Πάπα, και το «A Complete Unknown», μια ματιά στα πρώτα, ελεύθερα χρόνια του Μπομπ Ντίλαν, είχαν από από οκτώ υποψηφιότητες.

Και οι πέντε αυτές ταινίες είναι υποψήφιες για την καλύτερη ταινία, το κορυφαίο βραβείο της τελετής, μαζί με ανεξάρτητες ταινίες όπως τα «Anora», «Nickel Boys» και «I’m Still Here», καθώς και την ταινία «The Substance», και το «Dune: Part Two», ένα από τα σπάνια blockbusters του στούντιο που συγκέντρωσαν την προσοχή των Όσκαρ.

Ο Timothée Chalamet, ο οποίος έχει αποδείξει τη δύναμή του στο box office με το «Dune» και το «Wonka», προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τη χαμαιλεοντική ερμηνεία του ως Dylan στο «A Complete Unknown». Θα αναμετρηθεί με τον πρωταγωνιστή του «The Brutalist» Adrien Brody, ο οποίος έγινε ο νεότερος νικητής του εν λόγω βραβείου στα 29 του χρόνια για το «The Pianist» του 2003.

Η Demi Moore, η οποία υπήρξε ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990, επανήλθε δυναμικά, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «The Substance», μια ανατρεπτική ταινία τρόμου που εξετάζει τον σεξισμό και τον ηλικιακό ρατσισμό της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η συνάδελφός της υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Pérez» Karla Sofía Gascón, έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανς ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ.

Η 97η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στις 2 Μαρτίου, με την εκπομπή να μεταδίδεται από το ABC. Για πρώτη φορά, θα είναι επίσης διαθέσιμη για ζωντανή μετάδοση στο Hulu.

Δείτε την πλήρη λίστα των υποψηφίων.

Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

“Beautiful Men”

“In the Shadow of Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Κοστούμια

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Ταινία Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Μακιγιάζ και hair styling

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

Original Score

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Καλύτερη διασκευή

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Πρωτότυπο σενάριο

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Adrien Brody, «The Brutalist»

Timothée Chalamet, «A Complete Unknown»

Colman Domingo, «Sing Sing»

Ralph Fiennes, «Conclave»

Sebastian Stan, «The Apprentice»

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Cynthia Erivo, «Wicked»

Karla Sofía Gascón, «Emilia Pérez»

Mikey Madison, «Anora»

Demi Moore, «The Substance»

Fernanda Torres, «I’m Still Here»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Φωτογραφία

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Σκηνοθεσία

Best Director

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Ντοκιμαντέρ

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Μοντάζ

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Ξενόγλωσση ταινία

“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Πρωτότυπο τραγούδι

“El Mal” from “Emilia Pérez”

“The Journey” from “The Six Triple Eight”

“Like a Bird” from “Sing Sing”

“Mi Camino” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”

Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Ηχητικά Εφέ

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Perez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Οπτικά Εφέ

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

*Με πληροφορίες από: Variety