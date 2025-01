«Emilia Pérez» ή «A Complete Unknown»; – Ποιες είναι οι προβλέψεις για τα Όσκαρ 2025 στον απόηχο των πυρκαγιών

Όταν πρόκειται για την πρόβλεψη των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ η υπόθεση πάντα είναι δύσκολη και η αποφάσεις ενέχουν ρίσκο. Βέβαια, είναι ασφαλές να πει κανείς πως μπορεί κανείς να αφουγκραστεί την κατάσταση δεδομένου του ντόρου και των κριτικών που έχουν ως αποτέλεσμα οι πρώτες προβολές.

Φερ ειπείν, το να δηλώσει κανείς πως υποπτεύεται την βράβευση της Καλύτερης Ταινίας το «Emilia Pérez», τη μουσική βιογραφία του Μπομπ Ντίλαν «A Complete Unknown» και τη διασκευή του μιούζικαλ «Wicked».

Το προαναφερθέν θαύμα του Netflix, το «Emilia Pérez», έχει κάνει κάποιους ειδικούς να αναρωτιούνται αν μπορεί να κυριαρχήσει όσο καμία άλλη ταινία στην ιστορία των Όσκαρ, ίσως ισοφαρίζοντας ή και σπάζοντας το ρεκόρ υποψηφιοτήτων όλων των εποχών που κατέχει σήμερα το τρίο «All About Eve», «Τιτανικός» και «La La Land» (το τελευταίο είναι το μόνο από τα τρία που δεν κατέληξε τελικά νικητής Καλύτερης Ταινίας- αλλά αυτό δεν ξεχνιέται).

Γιατί τόσος χαμός;

Ο λόγος για αυτό είναι ότι η Pérez έχει πολλαπλές ευκαιρίες για διπλές υποψηφιότητες στον Β’ Γυναικείο Ρόλο (Ζόε Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ) και δύο μελωδίες στο Πρωτότυπο Τραγούδι, συν το ότι είναι η μόνη υποψήφια Καλύτερης Ταινίας φέτος που είναι επίσης σίγουρη για μια υποψηφιότητα Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας ως επίσημη συμμετοχή της Γαλλίας και επικρατέστερη εκεί.

Προσθέστε στα παραπάνω και τις υποψηφιότητες για όλα τα υπόλοιπα – Μοντάζ, Ήχο, Μακιγιάζ και Μαλλιά, Κινηματογράφηση, Πρωτότυπη Μουσική – συν τις μεγαλύτερες πιθανότητες στο Σχεδιασμό Παραγωγής και στο Σχεδιασμό Κοστουμιών, και προσθέστε τη Σκηνοθεσία, το Διασκευασμένο Σενάριο και την Ηθοποιό (Κάρλα Σοφία Γκασκόν).

Αν όλα τα παραπάνω έρθουν ως ένα είδος νοοτροπίας σάρωσης μεταξύ των ψηφοφόρων, τότε θα μπορούσατε να έχετε 16 υποψηφιότητες, και αυτή είναι πραγματικά μια ταινία που έχει πολλές πιθανότητες να το κάνει αυτό, σύμφωνα με το Deadline. Το Netflix δεν έχει κερδίσει ποτέ το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία του μέχρι σήμερα.

Wicked

Το Wicked δεν έχει πρωτότυπα τραγούδια ή πιθανότητες διπλής υποψηφιότητας και δεν είναι στη διεθνή κούρσα όπως η Emilia Pérez, αλλά αγαπήθηκε από αρκετά μέλη των Όσκαρ, οπότε περιμένετε να έχει τουλάχιστον 10 υποψηφιότητες – και υπάρχει ανοδική πορεία, καθώς δεν υπολογίζονται η σκηνοθεσία και το διασκευασμένο σενάριο, ούτε ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος πήρε μια υποψηφιότητα-έκπληξη ως ηθοποιός δεύτερου ρόλου στα βραβεία SAG, υποστηρίζει το Deadline.

«A Complete Unknown»

Δεν έχω μιλήσει με κανέναν που να μην αγαπάει ή τουλάχιστον να μην του αρέσει πολύ η βιογραφία του Ντίλαν «A Complete Unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ και αυτή η ταινία έχει εξασφαλισμένες θέσεις – το διασκευασμένο σενάριο, τον πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ, τον Έντουαρντ Νόρτον και πιθανότατα την Μόνικα Μπαρμπάρο, τον ήχο και το μοντάζ. Η σκηνοθεσία είναι πιο δύσκολη, καθώς ο κλάδος αυτός κλίνει συχνά προς το διεθνές γίγνεσθαι, αλλά ο Μάνγκολντ, ο οποίος δεν ήταν ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ στην κατηγορία, έχει τουλάχιστον αξιοπρεπείς πιθανότητες λόγω του θαυμασμού για την ταινία αυτή.

Άλλες πιθανές βραβεύσεις

Άλλες υποψήφιες ταινίες στη λίστα των 10 υποψηφίων για Καλύτερη Ταινία είναι η ταινία «The Brutalist», που κέρδισε τις Χρυσές Σφαίρες Καλύτερης Ταινίας – Δράμα, η οποία θα κάνει τον Μπρέιντι Κόρμπετ δύο φορές υποψήφιο την Πέμπτη, μεταξύ άλλων στη σκηνοθεσία και στο πρωτότυπο σενάριο, και το «Conclave», το οποίο ήταν πρώτο στις υποψηφιότητες των BAFTA και ισοψήφησε στο Critics Choice σε συνολικές υποψηφιότητες και έχει πολλές πιθανότητες να κάνει το ίδιο και στα Όσκαρ με υποψηφιότητες για Ταινία, Α’ Ανδρικού Ραλφ Φάινς, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο σενάριο, Φωτογραφία, Σχεδιασμός παραγωγής, Ενδυματολογία, Μοντάζ, Ήχος, Πρωτότυπη μουσική, καθώς και μια πιθανότητα για τον Στάνλεϊ Τούτσι ως Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Μαζί με τις ταινίες «Emilia Pérez», «Wicked», «The Brutalist», «Conclave» και «A Complete Unknown» για υποψηφιότητες Καλύτερης Ταινίας είναι πιθανότατα τα «A Real Pain», «Anora», «The Substance», «Dune: Part Two» και το «September 5». Μην αποκλείετε τα «Nickel Boys» της Amazon MGM Studios ή τους «Challengers» και το καλοδιατηρημένο «Sing Sing» της A24, αν κάποιο από αυτά μείνει πίσω.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Υπάρχει ένας πραγματικός ανασταλτικός παράγοντας φέτος, καθώς οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ανάγκασαν την Ακαδημία να παρατείνει την προθεσμία ψηφοφορίας δύο φορές, δίνοντας στους ψηφοφόρους πέντε επιπλέον ημέρες, ενώ δεν ήταν λίγοι και οι καλλιτέχνες που υποστήριξαν τη μη διεξαγωγή τους.

Το κατά πόσον τα μέλη της Ακαδημίας του Λος Άντζελες που ήταν απασχολημένα πριν από τις διακοπές μπήκαν στον κόπο να δουν τις ή να ψηφίσουν, ακόμη και με αυτή την παράταση, είναι ένα μεγάλο ερώτημα.

Η Ακαδημία δεν έβγαλε ανακοινώσεις όπως στο παρελθόν για ρεκόρ προσέλευσης ως είναι λογικό. Όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο μονόπλευρη συμμετοχή μεταξύ του διεθνούς μπλοκ ψηφοφόρων της Ακαδημίας, που γίνεται όλο και πιο μεγάλο και σημαντικό, και αυτό θα μπορούσε να ευνοήσει για ταινίες όπως το «Emilia Pérez» ή ηθοποιούς όπως η Μαριάν Ζαν-Μπατίστ του «Hard Truths» και η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Φερνάντα Τόρρες για το «I’m Still Here» της Βραζιλίας.

Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει σκηνοθέτες όπως η Κοραλί Φαρζά του «The Substance», ο Γουόλτερ Σέιλς του «I’m Still Here», ή άλλους διεθνείς σκηνοθέτες όπως ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ του «The Seed of the Sacred Fig» καθώς και τις προοπτικές των ταινιών τους για Καλύτερη Ταινία εκτός από την κατηγορία International.

Έτσι, όλα αυτά θα απαντηθούν αύριο σε ένα έτος που σε αυτό το σημείο είναι ακόμα ανοιχτό.

Καλύτερη ηθοποιός

Η πιο ανταγωνιστική σύνθεση εδώ και χρόνια θα μπορούσε να δει εναλλαγές στην τύχη με λίγες μόνο ψήφους. Οι Ντέμι Μουρ(The Substance), Σίνθια Ερίβο (Wicked), Μάικι Μάντισον (Anora),

Γκασκόν (Emilia Pérez) και Τόρες (I’m Still Here) ξεχωρίζουν σε αυτή τη λίστα, αλλά λίγες ψήφοι θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτές τις μοίρες και να δημιουργήσουν μια εναλλακτική σύνθεση που θα περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – την υποψήφια για SAG Πάμελα Άντερσον (The Last Showgirl), την Ζαν- Μπατιστ (Hard Truths), την Αντζελίνα Τζολί (Maria), τη Νικόλ Κίντμαν (Babygirl) και την Κέιτ Γουίνσλετ (Lee).

Καλύτερος ηθοποιός

Όχι ακριβώς τόσο ανταγωνιστικός φέτος όσο το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, βρίσκονται ο νικητής της Χρυσής Σφαίρας Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist), ο Σαλαμέ (A Complete Unknown) και ο Φαίνς (Conclave). Μαζί τους είναι πιθανότατα ο Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing) και ο καθυστερημένος και μηδέποτε υποψήφιος Βρετανός της επιλογής σας, Ντάνιελ Κρεγκ (Queer) ή Χιου Γκραντ (Heretic).

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

Η Ζόε Σαλντάνια (Emilia Pérez), η Αράνα Γκράντε (Wicked), η Μπαρμπάρο (A Complete Unknown), η Τζέιμι Λι Κέρτις (The Last Showgirl) και η Ιζαμπέλα Ροζελίνι (Conclave) μου φαίνονται πιθανές, αλλά μην αποκλείετε την υποψήφια για SAG στο «The Piano Lesson» Ντανιέλ Ντέντγουιλερ ή την υποψήφια για BAFTA Γκόμεζ (Emilia Pérez).

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain), Γιούρι Μπορίσοφ (Anora), Γκάι Πιρς (The Brutalist), Νόρτον (A Complete Unknown) και Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice). Wildcard: Στάνλεϊ Τούτσι (Conclave)

Καλύτερος σκηνοθέτης

Έντβαρντ Μπέργκερ (Conclave), Κόρμπετ (The Brutalist), Σον Μπέικερ (Anora), Ζακ Οντιάρ (Emilia Pérez) και Φαρζά (The Substance).

*Πηγή: Deadline