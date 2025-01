Από την Πάμελα Άντερσον στον Ντάνιελ Κρεγκ – Τα μεγαλύτερα σνομπαρίσματα των Όσκαρ του 2025

Κάπου εδώ έφτασε το τέλος της κούρσας για πολλούς από τους υποψήφιους των φετινών βραβείων Όσκαρ. Μετά από τις Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA, τα κόκκινα χαλιά και τα χαρούμενα χειροκροτήματα σε πάρτι, πολλά αναμενόμενα ονόματα έλειπαν από τις υποψηφιότητες των Όσκαρ της Πέμπτης.

Ο Χιου Γκραντ (Heretic), η Ντανιέλ Ντέντγουιλερ (The Piano Lesson) και ο Κλάρενς Μακλίν («Sing Sing») ήταν μεταξύ των πιο εκπληκτικών ηθοποιών που σνομπαρίστηκαν για το χρυσό αγαλματάκι.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια, σε συνδυασμό με τις χειμωνιάτικες καταιγίδες και την ορκωμοσία του νέου προέδρου, έχουν μετριάσει την αναμονή της προσμονής των βραβείων, με τους περισσότερους από τους φετινούς υποψήφιους για Όσκαρ να αποσύρονται από τη συνήθη προ-οσκαρική εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρ’ όλα αυτά, η τελετή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Λος Άντζελες στις 2 Μαρτίου, με μετάδοση από το ABC και streaming από το Hulu.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια, σε συνδυασμό με τις χειμωνιάτικες καταιγίδες και την ορκωμοσία του νέου προέδρου, έχουν μετριάσει την αναμονή της προσμονής των βραβείων

Ορίστε μερικοί από τους πιο εντυπωσιακούς ηθοποιούς που έμειναν έξω από τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ του 2025:

Σελένα Γκόμεζ

Η πρώην πρωταγωνίστρια του Disney Channel έπαιξε έναν καταπληκτικό ρόλο στην ταινία Emilia Pérez, υποδυόμενη την εγκαταλελειμμένη σύζυγο ενός πρώην βαρόνου ναρκωτικών. Παρά τις ανάμεικτες αντιδράσεις για το γεγονός ότι μιλούσε ισπανικά στην ταινία, η Γκόμεζ πήρε θετικά μηνύματα από τις Χρυσές Σφαίρες και τα βραβεία BAFTA. Αλλά τελικά δεν μπόρεσε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού, αν και τα Όσκαρ αναγνώρισαν τις συμπρωταγωνίστριές της Κάρλα Σοφία Γκασόν και Ζόε Σαλτάνα.

Πάμελα Άντερσον

Η Άντερσον είναι πολύ λαμπερή στο σκληρό δράμα του Λας Βέγκας «The Last Showgirl», υποδυόμενη μια γερασμένη χορεύτρια που παλεύει να αποδείξει ότι είναι ακόμα επίκαιρη. Η ηθοποιός του Baywatch είναι μια νικηφόρα παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία, κερδίζοντας υποψηφιότητες-έκπληξη από τις Χρυσές Σφαίρες και τα βραβεία Screen Actors Guild. Αλλά η αφήγηση της επιστροφής της καλύπτεται από τη νεοεκλεγείσα υποψήφια για Όσκαρ Ντέμι Μουρ (The Substance) και δεν καταφέρνει να τρυπώσει στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό πεδίο της καλύτερης ηθοποιού.

Μάργκαρετ Κουάλεϊ

Η Κουάλεϊ είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ, που συνεργάστηκε με μια εξαιρετική σειρά σκηνοθετών, όπως ο Ίθαν Κοέν (Drive-Away Dolls), ο Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things) και ο Κουεντίν Ταραντίνο (Once Upon a Time in Hollywood). Η υπόθεση ότι η συμμετοχή της στο The Substance θα ήταν η ευκαιρία της Ακαδημίας να την χρίσει με μια υποψηφιότητα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, δεδομένου ότι κυριάρχησε στην ταινία τρόμου μαζί με την Ντέμι Μουρ, ακυρώθηκε. Δυστυχώς, την προσπέρασαν οι Αριάνα Γκράντε (Wicked) και Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown).

Αντζελίνα Τζολί

Πολύ πριν καν αρχίσει η περίοδος των βραβείων, πολλοί ειδικοί προέβλεπαν ότι η Τζολί θα μπορούσε να κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ της για την ταινία Maria, όπου υποδύεται την τραγική σοπράνο της όπερας Μαρία Κάλλας. Η A-lister έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, κάνοντας πολυάριθμα talk shows και Q&A, και αποσπώντας Χρυσές Σφαίρες και βραβεία Κριτικών. Όμως, το διπλό χτύπημα της απόρριψης των SAG και BAFTA έδειξε την έλλειψη ενθουσιασμού για την ταινία και δεν μπόρεσε να ανακάμψει το πρωί της υποψηφιότητας των Όσκαρ.

Ντάνιελ Γκρεγκ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη What’s Daniel (Craig) Wearing (@whatsdanielwearing)



Ο πρώην Τζέιμς Μποντ είναι απίστευτος σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες ταινίες της φετινής σεζόν, το Queer, ένα παραισθησιογόνο ταξίδι στον πόθο και τη λαχτάρα, με τον Κρεγκ να υποδύεται έναν εξαρτημένο από τα ναρκωτικά ομογενή που νοσταλγεί έναν νεότερο άνδρα (Ντρου Στάρκι). Παρά τις διχαστικές αντιδράσεις των κριτικών, ο Κρεγκ απέσπασε βραβεία καλύτερου ηθοποιού από τις Χρυσές Σφαίρες και τα SAG, καθώς και μια νίκη από το National Board of Review. Όμως το επιτυχημένο σερί του σταμάτησε με μια συγκλονιστική απόρριψη της γενέτειράς του από τα BAFTA και ο Βρετανός μεγαλοαστέρας στερήθηκε οικτρά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Νικόλ Κίντμαν

Όπως και η Τζολί, η Κίντμαν θεωρούνταν από νωρίς υποψήφια για τα βραβεία για το Babygirl, αφού κέρδισε το διάσημο βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οποίο είχαν τις προηγούμενες χρονιές κερδίσει οι υποψήφιες για Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ (Tár) και Πενέλοπε Κρουζ (Παράλληλες μητέρες). Όπως φαίνεται όμως τα Όσκαρ συνηθίζουν να προτείνουν την Κίντμαν για τις πιο ασφαλείς ερμηνείες της (βλέπε, Being the Ricardos), και ίσως το σεξουαλικά φορτισμένο Babygirl να ήταν πολύ τολμηρό για τους πιο συντριπτικούς ψηφοφόρους.

Ντένζελ Ουάσινγκτον

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filmthusiast (@filmthusiast)



Μετά τις πρώτες εκστατικές αντιδράσεις για τον «Μονομάχο ΙΙ», πολλοί ειδήμονες προέβλεψαν ότι ο Ουάσινγκτον θα μπορούσε να κερδίσει ένα τρίτο Όσκαρ για την υπέροχη ερμηνεία του ως Ρωμαίος ισχυρός άνδρας. Όμως, η προ-οσκαρική εκστρατεία εξασθένησε γρήγορα εν μέσω χλιαρών κριτικών και ο Ουάσινγκτον σύντομα πέρασε από τα βραβεία SAG και BAFTA.

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η πρώην βασίλισσα του ουρλιαχτού έχει κάνει μια μεταμόρφωση της καριέρας της ως στιβαρή ηθοποιός, κερδίζοντας ένα Όσκαρ (Everything, everywhere, all at once) και ένα Emmy (The Bear) για τους ρόλους της που κλέβουν την παράσταση τα τελευταία δύο χρόνια. Η μεταλαμπάδευση φαινόταν έτοιμη να συνεχιστεί με το The Last Showgirl, με την Κέρτις να κερδίζει αργά- αργά επιβραβεύσεις από τα SAG και τα BAFTA για τη δουλειά της ως «σαρκική σερβιτόρα κοκτέιλ». Αλλά η έξυπνη προ-οσκαρική εκστρατεία της δεν ήταν αρκετή για να καθορίσει μια θέση στην κατηγορία καλύτερης γυναικείας ερμηνείας των Όσκαρ.

*Με στοιχεία από eu.usatoday.com