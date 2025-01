Σε έκσταση η Ντέμι Μουρ με την υποψηφιότητα στα Όσκαρ: «Νιώθω σαν να έχω βγει από το σώμα μου»

Δεν είναι κρυφό πως μετά από τόσες διθυραμβικές κριτικές τις οποίες έχει λάβει για τις ερμηνείες της η Ντέμι Μουρ δεν είχε κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ηθοποιός έφτασε 62 χρονών για να κερδίσει την πρώτη της υποψηφιότητα στην κατηγορία Α’ Γυναικείος Ρόλος, για τη συμμετοχή της στην ταινία «The Substance».

Η σταρ του Χόλιγουντ έχει ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία. Μια ταινία με φεμινιστική ματιά που πάει κόντρα στα στρερεότυπα τελειότητας που κυνηγούν τη γυναικεία ύπαρξη από τα γεννοφάσκια της. Στην ευχαριστήρια ομιλία της μάλιστα, είχε εξηγήσει ότι πρώτη φορά την τιμούν στα 45 χρόνια της καλλιτεχνικής της διαδρομής, δηλώνοντας ευγνώμων για αυτή τη βράβευση.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση η Ντέμι Μουρ έκανε δηλώσεις στο «Variety», τονίζοντας πως η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις.

«Νιώθω σαν να έχω βγει από το σώμα μου. Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις με όλα όσα συμβαίνουν. Χθες το βράδυ ξέσπασε μια νέα φωτιά στο Λος Άντζελες, και ήμουν σε επιφυλακή όλη νύχτα, καθώς δεν ήταν πολύ μακριά από εμάς. Νιώθω μια ταπεινότητα σε πολλά, πολλά επίπεδα», είπε.

Σε ερώτηση για το πως νιώθει δεδομένης της βράβευσής της με Χρυσή Σφαίρα, η ηθοποιός απάντησε: «Είμαι τόσο ευγνώμων για την αναγνώριση. Όμως, δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και αυτό που αντιπροσωπεύει το ‘The Substance’. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω κάτι μεγαλύτερο».

Στην ταινία «The Substance», η Ντέμι Μουρ υποδύεται μια πολυβραβευμένη και διάσημη ηθοποιό που διαπιστώνει πως κινδυνεύει να απολυθεί από την παρουσίαση μιας εκπομπής γυμναστικής στην οποία βρίσκεται χρόνια. Τότε, αποφασίζει να πάρει ένα ρίσκο, δοκιμάζοντας ένα μυστηριώδες ελιξίριο, το οποίο χάρη σε μια ουσία δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός πιο νέου, βελτιωμένου εαυτού.

