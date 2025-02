Το απίθανο τρολάρισμα της Άρσεναλ στον Χάαλαντ με… Κέντρικ Λαμάρ μετά το 5-1

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Σεπτεμβρίου, όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ… αυθαδίαζε για τα καλά στο ‘Ετιχαντ. Αρχικά, μετά το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις, για τους πολίτες, ο Νορβηγός τη λήξη του αγώνα της Σίτι με την Άρσεναλ, ο Νορβηγός πέταξε με δύναμη τη μπάλα στο κεφάλι του Γκάμπριελ.

Οι παίκτες της Άρσεναλ άρχισαν να διαμαρτύρονται στον διαιτητή για την κίνηση του Χάαλαντ, ώσπου μετά τη λήξη, ο ίδιος τους έδωσε κι άλλο πάτημα.

Όταν ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, πήγε να του δώσει το χέρι του, ο Χάαλαντ τον χτύπησε με ένταση 2-3 φορές στην πλάτη και του είπε: «Να είσαι ταπεινός, ε!».

Αυτό, προφανώς εξόργησε παίκτες των «κανονιέρηδων», με τον Ζεσούς να του ζητάει τα… ρέστα και τον Χάαλαντ να τον βρίζει.

Haaland told Arteta to be humble after Man City vs. Arsenal.

