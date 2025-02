Ένα ρεκόρ που δεν το χάρηκε ο Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε τα… αυγά και τα πασχάλια στο μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, καθώς η πρωταθλήτρια Αγγλίας γνώρισε την συντριβή με 5-1.

Οι «κανονιέρηδες» διέλυσαν την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και παραμένουν στο «κυνήγι» της πρωτοπόρου Λίβερπουλ, στην κούρσα της Πρέμιερ Λιγκ, την ώρα που η Σίτι δεν μπορεί να βγει από το αδιέξοδο.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας πάνε απ’ το κακό στο… χειρότερο και ότι κι αν έχει δοκιμάσει ο Γκουαρντιόλα δεν λύνει τα μεγάλα προβλήματα της ομάδας του.

Η κατάσταση είναι… χαοτική για τους φιλοξενούμενους και ο κατήφορος δεν έχει τέλος.

Υπάρχει πάντως από το συγκεκριμένο παιχνίδι κι ένα θετικό στοιχείο που αφορά τον Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς ο Νορβηγός επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ των φιλοξενούμενων στο Έμιρεϊτς.

Ο σέντερ φορ της Σίτι ισοφάρισε προσωρινά την Άρσεναλ και με το γκολ που πέτυχε έφτασε τα 250 στην καριέρα του.

