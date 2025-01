Τα… παιχνίδια του Χάαλαντ: Έπαυλη, εξοχικά και απίστευτα supercars η επένδυση του Νορβηγού

Το τεράστιο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2034 καθιστά τον Νορβηγό επιθετικό τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην Premier League και έναν από τους πλουσιότερους στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη «Sun», αυτόν τον μήνα ο Νορβηγός αποφάσισε να αφήσει τις ρίζες του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο παίκτης ζούσε σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο κέντρο του Μάντσεστερ, αλλά αγόρασε μια έπαυλη σε μια πολυτελή γειτονιά, κοντά στην κατοικία του Γκρίλις. Ο Χάαλαντ πάντα εκτιμούσε αυτή την περιοχή στις επισκέψεις του στο σπίτι του Άγγλου και τώρα αποφάσισε να μετακομίσει εκεί.

Στο εξωτερικό, ο Νορβηγός έχει κατοικία στη Μαρμπέγια, στα νότια της Ισπανίας. Η αγγλική εφημερίδα αναφέρει ότι το σπίτι έχει ευρύχωρα δωμάτια, πισίνα, σάουνα και μεγάλο γκαράζ, και κόστισε επτά εκατομμύρια ευρώ. Ο πατέρας του έχει επίσης ένα εξοχικό εκεί.

Λέγεται επίσης ότι ο Χάαλαντ έχει ένα διαμέρισμα στο Όσλο, αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ. Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι διαθέτει επίσης μια συλλογή από πολυτελή αυτοκίνητα. Το ακριβότεροείναι μια Rolls-Royce Cullinan, η οποία κοστίζει 355 χιλιάδες ευρώ. Έχει επίσης ένα Range Rover Sport και ένα Audi RS6 Avant (κοστίζει περίπου 142 χιλιάδες ευρώ το καθένα), καθώς και μια Mercedes-AMG GLE Coupé, τη φθηνότερη όλων, που κοστίζει περίπου 106 χιλιάδες ευρώ.

«I owe Man City everything…»

Erling Haaland reveals why he signed a new contract with Manchester City ✍👀 pic.twitter.com/oehO59eKni

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 17, 2025