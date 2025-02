Στον ρυθμό των Ρίχτερ για ένα ακόμα 24ωρο οι Κυκλάδες. Δύο σεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (03/02), εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων στα κυκλαδίτικα νησιά του Αιγαίου πελάγους.

Ο πρώτος, λίγα λεπτά πριν τις 20.00 είχε επίκεντρο 18 χιλιόμετρα ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και ο δεύτερος, λίγα λεπτά πριν τις 21.30, είχε επίκεντρο 20 Χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, συνολικά, έχουν καταγραφεί πάνω από 555 σεισμοί από τις 28 Ιανουαρίου στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του EMSC από τις 28 Ιανουαρίου, το νησί της Σαντορίνης παρουσίασε σημαντική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας.

«Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 555 σεισμοί μεγέθους έως 5 βαθμών. Οι σεισμοί αυτοί συγκεντρώνονται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης» αναφέρει χαρακτηριστικά παρουσιάζοντας γράφημα των σεισμών.

