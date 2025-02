Πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Μαρτίνεζ στην Καλιφόρνια θέτει μεγάλες πόλεις σε συναγερμό για τη δημόσια υγεία, εντολή να κλειστούν στα σπίτια τους χιλιάδες κάτοικοι. Την ανακοίνωση να βρουν καταφύγιο χιλιάδες κάτοικοι λόγω πυρκαγιάς στην Martinez Refining Company (Εταιρεία διύλισης Μαρτίνεζ), έκανε το Σάββατο η Contra Costa Health, σύμφωνα με το CBS.

Η εταιρεία Martinez Refining Company δήλωσε ότι ήταν μια πυρκαγιά στο διυλιστήριο που προκάλεσε την ειδοποίηση για το επίπεδο κινδύνου 2, το οποίο αργότερα αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 3. Η εγκατάσταση ειδοποίησε την κομητεία για τη φωτιά στις 1:47 μ.μ., ανέφερε η Contra Costa Health σε ανάρτησή της στο Facebook.

Από τις 5:15 μ.μ., η Martinez Refining Company δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε αμοιβαία βοήθεια για να βοηθήσει με την πυρκαγιά, η οποία έχει περιοριστεί στον χώρο. Επιπλέον, τουλάχιστον τρία άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν εκτός του χώρου. Ένα άτομο νοσηλεύτηκε και έκτοτε πήρε εξιτήριο.

Λόγω της πυρκαγιάς, έκλεισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες της περιοχής. Οι σειρήνες χτυπούν κάθε 30 λεπτά, μέχρι να καταστεί απολύτως ασφαλές οι κάτοικοι να βγουν από τα σπίτια τους.

A fire has been burning at Martinez Refining Company in Martinez for the last 3 hours. A shelter in place has been issued for parts of Martinez & a health advisory has been issued for Martinez & Pacheco, saying people w/respiratory may want to stay inside @nbcbayarea pic.twitter.com/Q2lkq007CG — Alyssa Goard (@AlyssaMGoard) February 2, 2025

Οι πρώτες ανακοινώσεις μετά την πυρκαγιά στο διυλιστήριο

«Παρακαλείστε να μπείτε μέσα, να κλείσετε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες, να απενεργοποιήσετε όλες τις θερμάστρες, τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τζάκι, κλείστε τα στόμια και τους αεραγωγούς του τζακιού και καλύψτε τις ρωγμές γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα με ταινία ή υγρές πετσέτες», ανέφερε το Contra Costa Health.

Η Contra Costa Health δήλωσε ότι στάλθηκε συναγερμός για καταφύγιο σε τόπο σε γειτονιές κοντά στην εταιρεία Martinez Refining Company.

Η Bay Area Air Quality Management District, τοπική υπηρεσία για την ποιότητα του αέρα, δήλωσε ότι είχε επιθεωρητές επί τόπου και εξέδωσε σύσταση για την ποιότητα του αέρα στις κομητείες Contra Costa και Solano λόγω της πυρκαγιάς.

At 4:49 p.m. a Shelter-in-place alert was declared for specific neighborhoods near Martinez Refining Company due to smoke from a fire at the facility. For more information, visit https://t.co/et3pYW3SAo. pic.twitter.com/ykTejwWMgN — Contra Costa Health (@CoCoHealth) February 2, 2025

🚨#BREAKING: Emergency crews declared a level 2 hazmats situation after a massive fire has broken out at the Martinez refinery plant 📌#ContraCosta | #California Numerous emergency crews are currently on the scene in Contra Costa County, California, after a massive fire broke… pic.twitter.com/ep01rzqtgb — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2025

H Περιφέρεια εξέδωσε οδηγία να αποφύγουν οι κάτοικοι κάθε έκθεση στον καπνό

«Ο καπνός από την πυρκαγιά περιέχει λεπτά σωματίδια και άλλους επιβλαβείς ρύπους. Η έκθεση στον καπνό είναι ανθυγιεινή, ακόμη και για μικρά χρονικά διαστήματα. Είναι σημαντικό οι κάτοικοι της περιοχής Bay Area να προστατεύουν την υγεία τους αποφεύγοντας την έκθεση», ανέφερε η περιφέρεια σε ανακοίνωσή της.

Τα άτομα με αναπνευστικές ευαισθησίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Ορισμένοι κάτοικοι ενδέχεται να παρουσιάσουν ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα, τη μύτη ή το λαιμό. «Όποιος αισθάνεται ερεθισμό θα πρέπει να μπει μέσα και να ξεπλύνει την πληγείσα περιοχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα», δήλωσε η Contra Costa Health.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό οφείλεται σε πυρκαγιά και ανάφλεξη στο διυλιστήριο.