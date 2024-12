Ένα από τα κυριότερα διυλιστήρια καυσίμων της Λιβύης, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από μάχες ανάμεσα σε τοπικές ένοπλες οργανώσεις που ξέσπασαν νωρίς χθες Κυριακή το πρωί με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε μέρος των εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ).

Πολλές δεξαμενές καυσίμων του διυλιστηρίου στη Ζαουίγια —παραθαλάσσια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα από την Τρίπολη—, του μόνου στη δυτική Λιβύη που προμηθεύει την τοπική αγορά με καύσιμα, πήραν φωτιά, όπως κατέγραψαν βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η κατάσταση πάντως τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα.

The National Oil Corporation declared a state of force majeure and emergency at Zawiya oil refinery on Sunday after tribal militias from Zawiya city exchanged heavy fire in residential areas and near the refinery causing damage to around four oil reservoirs.

The fighting also…

