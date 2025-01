Πυρπόλησαν και διυλιστήριο πετρελαίου στο Σουδάν

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και οι αντίπαλοί τους παραστρατιωτικοί αλληλοκατηγορήθηκαν χθες Πέμπτη για την πυρπόληση διυλιστηρίου πετρελαίου, κάπου 71 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Χαρτούμ (δορυφορική φωτογραφία από Sentinel-3 με την πυρκαγιά στο διυλιστήριο).

Με ανακοίνωση Τύπου, οι ΣΕΔ κατηγόρησαν τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) πως «την έκαναν εσκεμμένα» στο πλαίσιο «απελπισμένης προσπάθειας» να καταστρέψουν τις υποδομές του Σουδάν, επειδή αποτυγχάνουν να πάρουν τον έλεγχο «των πόρων και της χώρας».

🔴 #BREAKING | A recently released video shows a new explosion at the Khartoum refinery, where ongoing clashes continue between SAF and the RSF.#Sudan #News pic.twitter.com/X2n4S4rGAA

