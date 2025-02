Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στο Κατάρ – Συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις και διεθνείς εξελίξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, κατά την επίσκεψή του στο Κατάρ.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφτεί το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

📍 Doha | Greek FM George Gerapetritis met with the FM of Türkiye, Hakan Fidan, during his visit to #Qatar. Discussions focused on bilateral relations, regional and international developments. pic.twitter.com/k3TCN4LyNj

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 2, 2025