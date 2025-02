Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να αναχωρήσει την Κυριακή για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού το Σάββατο.

Ο Νετανιάχου έχει προσκληθεί να επισκεφθεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και θα συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα, τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και την αντιπαράθεση με το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας που πρόκειται να συναντηθεί επίσημα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί πριν από έναν μήνα.

At this historic meeting, the two leaders will discuss Gaza, the hostages, dealing with all components of the Iranian axis and other main issues.

