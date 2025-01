Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακές εικόνες από τον παγωμένο ποταμό Χάντσον

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν τον ποταμό Χάντσον παγωμένο, καθώς πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις συνέπειες μιας σπάνιας χιονοθύελλας.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τον ποταμό γεμάτο πάγο, αφού η θερμοκρασία έπεσε στους -12 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Κάτοικοι βρέθηκαν στις όχθες, θαυμάζοντας το παγωμένο τοπίο.

Την ίδια ώρα, πολιτείες του Νότου όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα, η Φλόριντα και η Τζόρτζια αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς χιονοπτώσεις, κάτι σπάνιο για τις θερμότερες αυτές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το χιόνι θα παραμείνει για μέρες. Ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ, ανέφερε ότι αντίθετα με άλλες καταιγίδες, αυτή η ψυχρή μάζα θα διαρκέσει, προκαλώντας ολισθηρούς δρόμους και συνεχιζόμενα προβλήματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Οι θερμοκρασίες συνήθως ανεβαίνουν γρήγορα και το χιόνι συνήθως λιώνει γρήγορα μετά από μια χειμερινή θύελλα στο Νότο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με αυτή την ιστορική χιονοθύελλα. Ο ψυχρός αέρας θα παραμείνει για αρκετές ημέρες. Οι ολισθηροί δρόμοι και το ξαναπάγωμα θα προκαλέσουν προβλήματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές», είπε.

