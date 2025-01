Η έκδοση του Economist «Ο Κόσμος το 2025» με τα Νέα Σαββατοκύριακο

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις αναμενόμενες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, της εργασίας και της τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφορεί η έκδοση με τις προβλέψεις του κορυφαίου περιοδικού Economist για το 2025.

Η ειδική αποκλειστική έκδοση του Economist για την Ελλάδα και την Κύπρο «Ο Κόσμος το 2025», προβαίνει σε προβλέψεις και εκτιμήσεις για την πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις, τις επιστήμες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

H ελληνική έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιανουαρίου 2025 μαζί με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.

Το The World Ahead, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά πριν από 30 χρόνια, είναι η ετήσια πρόβλεψη του Economist για τα γεγονότα και τις τάσεις που θα διαμορφώσουν το έτος. Στη συντακτική ομάδα του The World Ahead περιλαμβάνονται έγκριτοι δημοσιογράφοι του The Economist, καταξιωμένοι δημοσιογράφοι – αναλυτές από έγκυρες παγκόσμιες εκδόσεις καθώς και αναγνωρισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες.