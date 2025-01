Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο Λος Αντζελες για τέταρτη προς πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κι έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον έντεκα νεκρούς, ωστόσο οι άνεμοι που τις εξάπλωναν μ’ αστραπιαία ταχύτητα εξασθένισαν χθες Παρασκευή, ενώ οι αντεγκλήσεις και οι επικρίσεις εντείνονταν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/David Ryder).

Πέρα από τους έντεκα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη κόλαση, ολόκληρα προάστια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ υπέστησαν φοβερές καταστροφές: πάνω από 10.000 κτίρια έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς, όπως και πάνω από 140.000 στρέμματα με βλάστηση.

Ο δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρομοίασε την κατάσταση στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη με «σκηνικό πολέμου», λέγοντας πως το Λος Αντζελες μοιάζει σαν να έχει υποστεί «βομβαρδισμούς».

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά απανθράκωσε πάνω από 80.000 στρέμματα στα παράλια της Μάλιμπου και στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς — όπου πάντως το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε πως άρχισε να θέτει τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ανάμεσα σ’ αυτούς που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη ήταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον, που δήλωσε στο NewsNation συντετριμμένος διότι το σπίτι του καταστράφηκε στο Μάλιμπου, καθώς και ο επί σειρά ετών παίκτης του NBA, του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, και σήμερα προπονητής των Λέικερς του Λος Αντζελες, ο Τζέι-Τζέι Ρέντικ.

Ο άνεμος εξασθένησε χθες, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να σημειώσουν πρόοδο στην προσπάθεια να ελέγξουν τα ενεργά πύρινα μέτωπα — τα κυριότερα είναι πέντε.

Την Πέμπτη, εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά βόρεια της κύριας εστίας στο Πασίφικ Παλισέιντς, κοντά στο προάστιο Χίντεν Χιλς, όπου ζουν διάφοροι πολυεκατομμυριούχοι και διασημότητες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ελέγχθηκε.

Η κατάσταση «είναι ακόμη πολύ επικίνδυνη», προειδοποίησε χθες η Ντιάν Κρίσγουελ της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

«Οι άνεμοι εξασθένισαν σήμερα, όμως μόλις έλαβα νεότερο μετεωρολογικό δελτίο (…) θα ενισχυθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες», εξήγησε έπειτα από συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο.

Σε διάφορους τομείς της αχανούς καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μπροστά στις λεηλασίες που πολλαπλασιάστηκαν σε πυροπαθείς περιοχές και συνοικίες όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 (τοπικές ώρες) στις Πασίφικ Παλισέιντς και Αλταντίνα χθες.

Αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς, ενώ δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για υποθέσεις αυτής της φύσης.

Πριν την απόφαση αυτή, κάτοικοι αποφάσισαν να αυτοδικήσουν, οργανώνοντας περιπολίες ή φρουρώντας οι ίδιοι ό,τι απομένει από τις γειτονιές τους.

Ενώ είναι ακόμη νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα αίτια των πυρκαγιών, οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται, ειδικά για το επίπεδο προετοιμασίας και για την αντίδραση των αρχών.

A flight along Pacific Coast Highway shows the massive destruction from fires this week. pic.twitter.com/5JAfjrBoej

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε χθες «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών διανομής νερού στην πόλη. Επέκρινε ιδίως τις ελλείψεις στον εφοδιασμό με νερό εν μέσω πυρκαγιών, ειδικά τις πρώτες ώρες και ημέρες. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις», να «μάθουμε τι ακριβώς έγινε», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή του.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Κριστίν Κράουλι από την πλευρά της δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, πως η υπηρεσία της είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις «προσωπικού, πόρων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες.

Η κυρία Κράουλι επέμεινε, σε άλλη συνέντευξή της, στο CNN, πως έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα σε αξιωματούχους για τον προϋπολογισμό των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και το πόσο «υποστελεχωμένη» και «υποχρηματοδοτημένη» είναι η πυροσβεστική: «δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες», σφυροκόπησε, την ώρα που οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία της έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2010.

Reporter: «Did the city of Los Angeles fail you and your department?»

LA Fire Chief Crowley: «It’s my job to stand up as a chief and exactly say what the fire department needs.»

Reporter: «Did they fail you?»

Crowley: «Yes.»pic.twitter.com/N7zOc0iiEy

— People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) January 10, 2025