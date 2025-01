Εικοσιπέντε εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε αυτή την κίνηση σήμερα που ο Μαδούρο ορκίστηκε για τρίτη φορά πρόεδρος στη Βενεζουέλα.

US announces $25m reward for arrest of Venezuela’s Maduro https://t.co/ektMFHzP7h

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 10, 2025