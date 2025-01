Άνοιξε το αεροδρόμιο στην Αγία Πετρούπολη – Οι πτήσεις είχαν ανασταλεί για λόγους ασφαλείας

Οι αρχές στη Ρωσία προχώρησαν σήμερα στις 10:15 (τοπική ώρα, 09.15 ώρα Ελλάδας) σε άρση των προσωρινών περιορισμών στις πτήσεις που είχαν επιβληθεί στο αεροδρόμιο Πούλκοβο στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε εκπρόσωπος της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις πτήσεων είχαν ανασταλεί στις 07.45 (τοπική ώρα) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών, σύμφωνα με τη Rosaviatsia.

Η υπηρεσία δεν είχε διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο αναστέλλονται οι πτήσεις, αλλά στο παρελθόν τα ρωσικά αεροδρόμια έχουν κλείσει όταν υπήρχε κίνδυνος πληγμάτων από ουκρανικά drones στην περιοχή.

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης στην περιφέρεια Λένινγκραντ που περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο drones κοντά στον όρμο Λούγκα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

«Το αεροδρόμιο προσωρινά δεν δέχεται ούτε στέλνει πτήσεις», είχε γράψει σε μήνυμά του μέσω της εφαρμογής Telegram εκπρόσωπος της Rosaviatsia. «Τα πληρώματα των αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων –και αυτό είναι η ύψιστη προτεραιότητα».

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροδρόμιο έκλεισε λόγω επίθεσης ουκρανικών drones.

