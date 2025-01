Από σήμερα το Βέλγιο γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει την πώληση vape(ηλεκτρονικά τσιγάρα) μιας χρήσης, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η υγεία των νέων στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου κατά του καπνίσματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να επιτύχει μια γενιά χωρίς καπνό μέχρι το 2040, μειώνοντας τον πληθυσμό των 27 χωρών του μπλοκ που καπνίζει από περίπου 25% σήμερα σε λιγότερο από 5% του συνόλου.

Ο υπουργός Υγείας, Φρανκ Βάντενμπουρ, δήλωσε ότι τα φθηνά ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν μετατραπεί σε απειλή για την υγεία, καθώς αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για τους εφήβους να παρασυρθούν στο κάπνισμα και να εθιστούν στη νικοτίνη, σύμφωνα με τον Guardian.

«Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης είναι ένα νέο προϊόν που έχει απλώς σχεδιαστεί για να προσελκύσει νέους καταναλωτές. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν συχνά νικοτίνη. Η νικοτίνη σας εθίζει. Η νικοτίνη κάνει κακό στην υγεία σας».

Επιπλέον, ανέφερε πως επειδή είναι μίας χρήσης το πλαστικό και η μπαταρία επιβαρύνουν το περιβάλλον.

