Ρώσοι εθελοντές για την πετρελαιοκηλίδα της Μαύρης Θάλασσας ζητούν από τον Πούτιν να στείλει επείγουσα βοήθεια. Η πετρελαιοκηλίδα επηρεάζει την άγρια ζωή, συμπεριλαμβανομένων δελφινιών και θαλασσοπουλιών. Η διαρροή προέρχεται από δύο γερασμένα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν από καταιγίδα στις 15 Δεκεμβρίου. Δύτες πρόκειται να ελέγξουν αν ένα από τα δεξαμενόπλοια εξακολουθεί να διαρρέει πετρέλαιο.

Οι εθελοντές που βοηθούν στον καθαρισμό μιας μεγάλης πετρελαιοκηλίδας κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας απηύθυναν έκκληση, σε βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να στείλει επειγόντως ομοσπονδιακή βοήθεια, λέγοντας ότι οι ίδιοι και οι τοπικές αρχές είναι καταβεβλημένοι.

Η ρύπανση, η οποία έχει καλύψει τις αμμώδεις παραλίες στην Ανάπα και γύρω από αυτήν, ένα δημοφιλές καλοκαιρινό θέρετρο, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα θαλασσοπούλια και σε όλα τα είδη, από δελφίνια έως φώκαινες (θηλαστικό που μοιάζει με δελφίνι, αλλά ανήκει σε άλλο είδος).

Το πετρέλαιο προέρχεται από δύο γερασμένα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν από καταιγίδα στις 15 Δεκεμβρίου. Το ένα από τα πλοία χωρίστηκε στη μέση, ενώ το άλλο προσάραξε. Την Πέμπτη, ο Πούτιν χαρακτήρισε το περιστατικό οικολογική καταστροφή και αξιωματούχοι του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων λένε ότι πάνω από 10.000 άνθρωποι συμμετέχουν τώρα στον καθαρισμό.

Russians are now wiping out the already endangered Azov dolphin species with their recent oil spill, washing up on shores all across the Black Sea. Intelligent species, and to Russians, it means nothing. Russians only understand destruction. pic.twitter.com/FlzAGEoUuX — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 23, 2024

Έκκληση εθελοντών για άμεση βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστεί η πετρελαιοκηλίδα

Όμως μια ομάδα περίπου 30 τοπικών εθελοντών, οι οποίοι βιντεοσκόπησαν την έκκλησή τους σε μια παραλία γεμάτη με σάκους γεμάτους μολυσμένη άμμο, είπαν στον Πούτιν και στον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν ότι πιστεύουν ότι η κλίμακα της καταστροφής είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι τοπικές αρχές και ζήτησαν από τη Μόσχα να στείλει επειγόντως βοήθεια.

«Οι τοπικές αρχές δεν διαθέτουν τους επαγγελματικούς πόρους και τα τεχνικά μέσα για να εξουδετερώσουν τις συνέπειες μιας τέτοιας μεγάλης κλίμακας καταστροφής και αναγκάστηκαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού χρησιμοποιώντας εθελοντές με φτυάρια», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας, διαβάζοντας έναν κατάλογο αιτημάτων.

Είπε ότι πρέπει να σταλούν επαγγελματίες εργάτες καθαρισμού μαζί με επιστήμονες που ειδικεύονται στη ρύπανση και κτηνιάτρους για τη θεραπεία των θαλασσοπουλιών. Η Ρωσία, είπε, θα πρέπει επίσης να απευθύνει έκκληση σε άλλες χώρες για βοήθεια με εξοπλισμό.

«Αυτή είναι μια κραυγή από την ψυχή. Μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί να νικηθεί με φτυάρια», πρόσθεσε μια γυναίκα εθελόντρια στην ίδια έκκληση βίντεο.

Ο Αλεξάντερ Κοζλόφ, υπουργός φυσικών πόρων και οικολογίας, επισκέφθηκε την Ανάπα τη Δευτέρα για να επιβλέψει τον καθαρισμό και δήλωσε ότι 366 είδη εξοπλισμού χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.

Look who needs the help from the international community all of a sudden. Turns out 5,000 people with shovels can’t clean up thousands of tons of oil spilled by russian tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/Ir8gom04Ws — Natalka (@NatalkaKyiv) December 23, 2024

Το πετρέλαιο ξεβράζεται στις ακτές παρά τους φραγμούς – Η Ρωσία σε δύσκολη θέση

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 40 χιλιόμετρα ακτογραμμής έχουν ήδη καθαριστεί, αλλά ο Κοζλόφ δήλωσε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες και ότι το πετρέλαιο εξακολουθούσε να ξεβράζεται στις παραλίες παρά την ανέγερση φραγμών στη θάλασσα για να προσπαθήσουν να το κρατήσουν μακριά από την ακτή.

Οι δύτες επρόκειτο να ελέγξουν ένα από τα δεξαμενόπλοια που είχαν πρόβλημα στις 15 Δεκεμβρίου για να δουν αν εξακολουθούσε να έχει διαρροή πετρελαίου.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έξι νεκρά δελφίνια ξεβράστηκαν στην ακτή τις τελευταίες 24 ώρες και ότι μια νυχτερινή καταιγίδα άνοιξε σακιά γεμάτα μολυσμένη άμμο που είχαν συγκεντρώσει εθελοντές.

The other dark side of crude oil #FossilFuels

An Environmental disaster in Anapa,Black Sea coast due to the spill of oil after wreck of two #Russia oil tankers in the kerch strait. The widespread harm to marine ecosystems should be curtailed. The clean up process should be begin pic.twitter.com/uJRzoBuVNN — Dr Michael Terungwa David #Vote4Climate #Food (@miketerungwa) December 19, 2024