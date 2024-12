Αμερικανός αγνοούνταν για επτά μήνες – Βρέθηκε αιχμάλωτος του Άσαντ στη Συρία

Ένας αμερικανός πολίτης, ο Τράβις Τίμερμαν, που αγνοούνταν τους τελευταίους επτά μήνες βρέθηκε στη Δαμασκό της Συρίας.

Σύμφωνα με όσα είπε στους δημοσιογράφους ο Τίμερμαν, κρατούνταν στις φυλακές και απελευθερώθηκε όταν έπεσε το καθεστώς.

Βρέθηκε από κατοίκους να περιφέρεται ξυπόλητος σε μια γειτονιά ακριβώς νότια της Δαμασκού.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ο άνδρας λέει μόνο: «Με λένε Τράβις» και προσθέτει ότι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

It’s not Austin. His name is Travis. This video was just given to me by the man who found him pic.twitter.com/mJ4xbjeklr

— James Longman (@JamesAALongman) December 12, 2024