Η μοίρα της Συρίας είναι αποκλειστική ευθύνη του συριακού λαού και θα πρέπει να αποφασιστεί χωρίς ξένες επιβολές ή καταστροφικές παρεμβάσεις, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αφού ο σύμμαχος της Τεχεράνης, ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ανατράπηκε από τους αντάρτες.

Το Ιράν σέβεται την ενότητα και την εθνική κυριαρχία της Συρίας, διαβεβαίωσε το υπουργείο.

Η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις συνομιλίες της με όλες τις πλευρές, ιδίως στην περιοχή και θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ωστόσο προειδοποίησε ότι η στάση της μπορεί να αλλάξει. «Θα υιοθετεί τις κατάλληλες προσεγγίσεις και θέσεις» αναλόγως των εξελίξεων, ανέφερε το υπουργείο. σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Ιράν διαβεβαίωσε πάντως ότι θα βοηθήσει με κάθε τρόπο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Συρίας και ότι οι φιλικές σχέσεις των δύο λαών θα συνεχιστούν. Ζήτησε επίσης να τερματιστούν οι ένοπλες συγκρούσεις και να ξεκινήσει «εθνικός διάλογος», τονίζοντας ότι στηρίζει τους διεθνείς μηχανισμούς και ιδίως την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, αντάρτες είχαν εισβάλει στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό.

The Iranian embassy in Damascus, the capital of Syria, was damaged following the collapse of President Bashar al-Assad’s government.#Syria #Damascus #Iran #Tehran

