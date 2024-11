Συρία: Οι δυνάμεις μας άρχισαν να εισέρχονται στο Χαλέπι, δηλώνουν οι αντάρτες

Οι δυνάμεις των ανταρτών στη Συρία δηλώνουν ότι εισήλθαν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, το Χαλέπι.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση κατά της κυβέρνησης εδώ και χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε κανάλι που πρόσκειται στους αντάρτες φαίνεται να δείχνει μαχητές τους σε οχήματα μέσα στην πόλη.

Το βίντεο έχει προσδιοριστεί γεωγραφικά από το BBC σε ένα προάστιο στο δυτικό Χαλέπι.

Μια ομάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι οι μαχητές πυροδότησαν δύο βόμβες σε αυτοκίνητα πριν μπουν στις γειτονιές την Παρασκευή.

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνητικές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ανακτήσει θέσεις σε πολλές πόλεις στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν την Τετάρτη η ισλαμιστική μαχητική οργάνωση Hayat Tahrir al-Sham (HTS) και συμμαχικές παρατάξεις.

Μια δήλωση που αναρτήθηκε στο κανάλι που πρόσκειται στους αντάρτες την Παρασκευή ανέφερε: «Οι δυνάμεις μας άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη του Χαλεπιού».

