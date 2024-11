Περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στη βόρεια Συρία μεταξύ των συριακών δυνάμεων και τζιχαντιστών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για «επιχείρηση» που εξαπολύθηκε εναντίον περιοχών κοντά στο Χαλέπι, τις οποίες ελέγχει η κυβέρνηση της Συρίας.

Από την πλευρά του το συριακό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι εμποδίζει «μεγάλη επίθεση» η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS- πρώην βραχίονας της αλ Κάιντα) εξαπέλυσαν χθες, Τετάρτη, «επιχείρηση» εναντίον εδαφών που ελέγχονται από το συριακό καθεστώς στην επαρχία του Χαλεπιού, στα σύνορα με την Ιντλίμπ, επεσήμανε το Συριακό Παρατηρητήριο.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι οι τζιχαντιστές του HTS και σύμμαχοί τους εξαπέλυσαν χθες το πρωί «ευρεία επίθεση σε μεγάλο μέτωπο με μεγάλο αριθμό τρομοκρατών οι οποίοι χρησιμοποίησαν βαρέα όπλα για να στοχοθετήσουν χωριά και κοινότητες όπως και στρατιωτικές θέσεις».

Από τις μάχες, που σημειώθηκαν περίπου 7 χιλιόμετρα από το Χαλέπι, την ομώνυμη πρωτεύουσα της επαρχίας, έχουν σκοτωθεί 132 άνθρωποι, ανάμεσά τους 65 τζιχαντιστές της HTS, 18 μαχητές συμμαχικών της οργανώσεων και «49 μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος», διευκρίνισε το Συριακό Παρατηρητήριο.

