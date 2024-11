Μπαρτσελόνα: Ο Γιαμάλ χάνει και το παιχνίδι με τη Θέλτα

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να βρίσκεται εκτός δράσης, εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, ούτε στην αναμέτρηση των Καταλανών με τη Θέλτα, για την La Liga (23/11).

Θυμίζουμε πως ο Γιαμάλ είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο στο παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για το Champions League, κάτι που του στέρησε τη συμμετοχή και στα δύο παιχνίδια της εθνικής Ισπανίας για το Nations League.

Κατά πάσα πιθανότητα ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για τον επόμενο αγώνα της Μπαρτσελόνα στο Champions League, με αντίπαλο την Μπρεστ.

❗Lamine Yamal will not play against Celta. The club wants to take maximum caution. He is expected to return for the Champions League match against Brest.

