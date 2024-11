Τραυματίστηκε ο Κορκμάζ – Δεν παίζει κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Εξαιρετικά άτυχος είναι την τρέχουσα χρονιά ο Φουρκάν Κορκμάζ. Πάνω που επέστρεψε στα παρκέ ο Τούρκος, ακόμα ένας τραυματισμός του χτύπησε την πόρτα.

Ο Κορκμαζ υπέστει κάταγμα κόκκυγα στην προπόνηση και θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.

Furkan Korkmaz is expected to be sidelined for several weeks after reportedly suffering another injury 🤕 pic.twitter.com/L04r9Y0uk4

