«Σπανούλης και Κολέ στη λίστα της Μονακό» (pic)

Η Μονακό αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, ανακοινώνοντας την απόλυση του Σάσα Ομπράντοβιτς μετά και την ήττα από τη ΛεΜαν για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο δεν έπειθε με τις εμφανίσεις της και παρότι βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 6-4, η διοίκηση του συλλόγου επέλεξε να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του, θέλοντας να προκαλέσει ένα ισχυρό σοκ στους παίκτες για να συνεχίζουν τη σεζόν.

Όπως είναι λογικό ήδη τα πρώτα ονόματα που παρουσιάζονται ως πιθανοί αντικαταστάτες του Σέρβου τεχνικού έχουν κάνει την εμφάνισή τους, με τους δύο που αποκαλύπτει ο Ματέο Αντρεάνι να προκαλούν ήδη αίσθηση. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως οι Βασίλης Σπανούλης και Βενσάν Κολέ είναι ψηλά στη λίστα της Μονακό.

Several names for the post Obradovic in the Monaco bench.

Two important names on the list are Vassilis Spanoulis and Vincent Collet, I’m told.#Transfers #EuroLeague #Monaco https://t.co/c4IfzHpF5h

