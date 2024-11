Πίσω στα 80s

«Do They Know It's Christmas?» του Band Aid - Φιλανθρωπία ή λευκή, ποπ κυριαρχία;

Εδώ και 40 χρόνια, το Do They Know It's Christmas? του Band Aid επαινείται ως θρίαμβος της φιλανθρωπίας -ενώ καταδικάζεται από άλλους ως το πιο προβεβλημένο παράδειγμα λευκής σωτηρίας στην ποπ.