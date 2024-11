Δεκάλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Τραμπ – Πρόσκληση να επισκεφτεί την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις Αμερικανικές εκλογές και τη νίκη του ρεπουμπλικανού. Στο σύντομο τηλεφώνημα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τον προσκάλεσε στην Αθήνα. Η επικοινωνία έγινε σε καλό κλίμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Donald Trump, τον οποίο και συνεχάρη για την εκλογική του νίκη».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας «ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία και με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, για ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει την επαφή από την Βουδαπέστη όταν στη λήξη της άτυπης Συνόδου Κορυφής είχε πει ότι θα συνομιλούσαν σύντομα και είχε σταθεί στο στρατηγικό βάθος των σχέσεων Αθήνας – Ουάσιγκτον. Στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς σχέσης στάθηκε ο πρωθυπουργός και στην τηλεφωνική επικοινωνία.

Η συνομιλία διήρκησε περίπου δέκα λεπτά.

Θυμίζουμε πως στο συγχαρητήριο μήνυμα που απέστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο νικητή των Αμερικανικών εκλογών, έγραφε: «Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική σου νίκη. Η Ελλάδα αναμένει με ενδιαφέρον να εμβαθύνουμε περαιτέρω την στραγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας και να εργαστούμε μαζί για σημαντικά τοπικά και παγκόσμια ζητήματα».

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues.

