Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις δύο μεγάλες συναυλίες του σούπερ σταρ Jason Derulo στην Ελλάδα

Ο Σουπερστάρ Jason Derulo έρχεται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με μια φαντασμαγορική υπερπαραγωγή στο πλαίσιο του NU KING WORLD TOUR 2024

Στις 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο PAOK SPORTS ARENA και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα στο OAKA INDOOR ARENA.

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, στιχουργός και χορευτής, o Jason Derulo είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής και του θεάματος στην εποχή μας. Από τους πλέον διάσημους και εμπορικούς urban pop performer, με πλήθος διακρίσεων.

Ένας καλλιτέχνης είδωλο, ένας παγκόσμιος star. Τα τραγούδια του κυριαρχούν στα ραδιόφωνα όλου του πλανήτη και σημειώνουν δισεκατομμύρια αναπαραγωγές σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες όπως το Spotify και το Youtube.

Με 11 πλατινένιες κυκλοφορίες: ανάμεσά τους τα hits «Wiggle», «Talk Dirty», «In MyHead» , «Whatcha Say», «Swalla», «Savage Love» και «Want To Want Me». Τραγούδια που σκαρφάλωσαν στην κορυφή των αμερικανικών charts.

Πληροφορίες για Θεσσαλονίκη

DOORS OPEN: 18:30

SHOW STARTS: 21.30

HOW TO GET THERE

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 302 – 303 – 304 – 202 – 203 – 204 γίνεται από το GATE 3

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 108 – 109 – 110 – 111 – 214 – 215 – 216 – 217 – 305 – 306 – 307 γίνεται από το GATE 13

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 205 – 206 – 207 – 208 -209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 γίνεται από το GATE 18

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ VIP: VIP – VIP2 – VIP3 – VIP4 – VIP5 – PLATINUM – 102 γίνεται από το GATE VIP ENTRANCE

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων ARENA STANDING & VIP STANDING ARENA γίνεται από την είσοδο ARENA.

PAOK SPORTS ARENA

Αντώνη Τρίτση 12, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Για τη στάθμευση των οχημάτων σας, θα είναι διαθέσιμο το πάρκινγκ του Paok Sports Arena.Ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένης χωρητικότητας και εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα «first come, first served». Η εταιρεία διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης κατά την άφιξή σας.

Η είσοδος για το πάρκινγκ γίνεται από την Αντώνη Τρίτση.

ΑΜΕΑ

Περιλαμβάνονται τουαλέτες με προσβασιμότητα, ΑμεΑ χώρος για άτομα με αμαξίδια και συνοδούς καθώς και πάρκινγκ για τους κατόχους των αμαξιδίων στην VIP ENTRANCE

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο χώρο του γηπέδου θα υπάρχει ομάδα διασωστών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπου χρειαστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την ημέρα διεξαγωγής της συναυλίας δεν θα διατίθενται εισιτήρια από τα εκδοτήρια του PAOK Sports Arena και δεν θα λειτουργήσει Box Office. Η αγορά εισιτηρίων θα πραγματοποιείτε μόνο online.

Πληροφορίες Αθήνα:

‍DOORS OPEN: 18:30

SHOW STARTS: 21.30

HOW TO GET THERE

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στην STANDING ARENA & VIP STANDING ARENA γίνεται από την είσοδο Arena Entrance.

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 139 – 140 – 141 – 142 γίνεται από το GATE 31.

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 γίνεται από το GATE 25.

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 125 – 126 – 128 γίνεται από το GATE VIP.

Ηλεκτρικός: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

ΟΑΣΑ: 441, 550, 602, Α7, Β7, X14, X15, X40, M1

Προαστιακός σιδηρόδρομος: «Στάση Νερατζιώτισσα»

*Σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ προχωρήσαμε σε ενίσχυση δρομολογίων για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Για τη στάθμευση των οχημάτων σας, θα είναι διαθέσιμο μόνο το Parking 5.

Ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένης χωρητικότητας και εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα «first come, first served». Η εταιρεία διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης κατά την άφιξή σας.

Η είσοδος για το πάρκινγκ γίνεται από την ΠΥΛΗ Δ.

ΑΜΕΑ

Περιλαμβάνονται τουαλέτες με προσβασιμότητα, ΑμεΑ χώρος για άτομα με αμαξίδια και συνοδούς καθώς και πάρκινγκ για τους κατόχους των αμαξιδίων στη Θύρα 10.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο χώρο του γηπέδου θα υπάρχει ομάδα διασωστών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπου χρειαστεί.