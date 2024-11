Νέο σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ - Γαλλίας

Ενα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ αμαύρωσε χθες Πέμπτη την επίσκεψη του γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην Ιερουσαλήμ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), όταν ισραηλινοί αστυνομικοί εισήλθαν «ένοπλοι» και «χωρίς άδεια», σύμφωνα με τον Μπαρό, σε θρησκευτικό χώρο γαλλικής δικαιοδοσίας.

Κατά τη δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ισραηλινοί αστυνομικοί εισήλθαν στους χώρους του Ελαιώνα, γαλλικής δικαιοδοσίας από τον 19ο αιώνα, που βρίσκεται στο Ορος των Ελαιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την παλαιστινιακή πλευρά της κατεχόμενης πόλης και προσαρτημένης από το Ισραήλ από το 1967.

Οι ισραηλινές αρχές «οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις» γι’ αυτήν την «απαράδεκτη κατάσταση»

🇮🇱 La police israélienne a arrêté deux gendarmes français dans l’Eléona, un site de pèlerinage français que le ministre français des Affaires étrangères devait visiter. Les deux gendarmes ont été relâchés peu après. Le ministre a dénoncé une «situation inacceptable» #AFPTV ⤵️ pic.twitter.com/s1r7vd9ERk — Agence France-Presse (@afpfr) November 7, 2024

«Αυτή η προσβολή στην ακεραιότητα ενός τομέα που τελεί υπό την ευθύνη της Γαλλίας μπορεί ν’ αποδυναμώσει τους δεσμούς, τους οποίους παρόλα αυτά ήρθα να καλλιεργήσω με το Ισραήλ, σε μια στιγμή που όλοι έχουμε ανάγκη να προωθήσουμε την περιοχή στον δρόμο της ειρήνης», τόνισε ο Μπαρό στους δημοσιογράφους.

Καταγγέλλοντας μια «απαράδεκτη κατάσταση», ο υπουργός αποφάσισε τελικά να μην εισέλθει στον τόπο του προσκυνήματος.

Οι ισραηλινές αρχές «οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις, αν και δεν βλέπουμε πολύ καλά ποιες μπορεί να είναι, και να ζητήσουν συγγνώμη, εν πρώτοις», σχολίασε γαλλική διπλωματική πηγή με γνώση του περιστατικού.

«Ο τομέας του Ελαιώνα (…) είναι μια περιοχή που όχι μόνο βρίσκεται στη δικαιοδοσία της Γαλλίας για περισσότερα από 150 χρόνια, αλλά η Γαλλία εγγυάται την ασφάλειά του», δήλωσε ο υπουργός.

Ο Ελαιώνας, δίπλα στον οποίο υπάρχει καρμελίτικο μοναστήρι επίσης υπό γαλλική διπλωματική προστασία, «είναι ένας ιερός τόπος», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πατέρας Λοράν, ιερέας της βασιλικής της Αγίας Αννας.

«Εδώ, στο Ισραήλ, οι Αγιοι Τόποι είναι μέρη ιδιαιτέρως προστατευμένα. Δεν εισερχόμαστε με όπλα. Εξάλλου αυτός είναι γαλλικός τομέας», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Παρίσι θα κληθεί για εξηγήσεις «εντός των προσεχών ημερών» για να συζητήσουμε γι’ αυτό το περιστατικό, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απάντηση του Ισραήλ

Από την πλευρά της, η ισραηλινή διπλωματία δήλωσε ότι τα θέματα ασφαλείας είχαν «ξεκαθαριστεί» εκ των προτέρων με τη γαλλική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Η παρουσία του ισραηλινού προσωπικού είχε «στόχο να εγγυηθεί την ασφάλεια» του Μπαρό, αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του υπουργού, ένστολοι ισραηλινοί αστυνομικοί και δύο γάλλοι χωροφύλακες με πολιτικά ενεπλάκησαν σ’ ακόμη ένα περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια λογομαχίας, ισραηλινοί αστυνομικοί άρπαξαν έναν από τους χωροφύλακες, πετώντας τον στο έδαφος πριν τον βάλουν μέσα σε αυτοκίνητο της αστυνομίας. Ο χωροφύλακας, που είχε ταυτοποιηθεί, φώναξε πολλές φορές «Μην με αγγίζεις!», σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δύο χωροφύλακες αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας εξήγησε ότι οι χωροφύλακες δεν φορούσαν στολή και δεν είχαν δείξει τη διπλωματική τους ταυτότητα.

«Ξέρουν ότι εργαζόμαστε στο γενικό προξενείο της Γαλλίας» του απάντησε ο ένας από τους δύο υπάλληλους του προξενείου, δείχνοντας τους αστυνομικούς που τον είχαν συλλάβει.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «δύο άτομα, στην αρχή μη ταυτοποιημένα» είχαν αρνηθεί την είσοδο στον χώρο στους ισραηλινούς πράκτορες που ήταν αρμόδιοι για την ασφάλεια του υπουργού».

Με πρωταγωνιστή τον Μακρόν

Στις 22 Ιανουαρίου 2022, η επίσκεψη του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν είχε επίσης αμαυρωθεί από ένα σπρώξιμο μπροστά από τη βασιλική της Αγίας Αννας.

Ο πρόεδρος είχε χάσει την ψυχραιμία του και φώναξε στ’ αγγλικά σ’ έναν ισραηλινό αστυνομικό «I don’t like what you did in front of me» (Δεν μου αρέσει αυτό που κάνατε μπροστά μου).

Το πιο γνωστό περιστατικό παραμένει αυτό του 1996, όταν ο γάλλος πρόεδρος Ζαν Σιράκ είχε επίσης θυμώσει με ισραηλινούς στρατιώτες που τον πλαισίωναν πολύ στενά, φωνάζοντάς τους στ’ αγγλικά: «Do you want me to go back to my plane?» (Θέλετε να γυρίσω στο αεροπλάνο μου;) πριν απαιτήσει οι στρατιώτες να βγουν από τον τομέα της Αγίας Αννας.

Πηγή: ΑΠΕ