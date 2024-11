Η Γαλλία θα καλέσει τον πρέσβη του Ισραήλ μετά τις συλλήψεις δύο Γάλλων φρουρών με διπλωματική βίζα κατά τη διάρκεια συμπλοκής πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε εκκλησία γαλλικών συμφερόντων στην Ιερουσαλήμ.

«Χωρίς να έχουν λάβει σχετική άδεια, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν οπλισμένες στον χώρο», αναφέρει γαλλική ανακοίνωση, αναφερόμενη στην εκκλησία του Ελαιώνα στο Όρος των Ελαιών. «Ο υπουργός δεν επιθυμούσε να επισκεφθεί τον χώρο υπό αυτές τις συνθήκες», τονίζεται.

Σύμφωνα με τη Γαλλία, δύο υπάλληλοι του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ συνελήφθησαν από την αστυνομία και αφέθηκαν ελεύθεροι μόλις παρενέβη ο Μπαρό.

«Αυτές οι ενέργειες είναι απαράδεκτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η Γαλλία τις καταδικάζει ακόμη πιο έντονα, καθώς συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο όπου κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εργαστεί για την αποκλιμάκωση της βίας στην περιοχή», σημειώνεται.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Two French gendarmes were arrested by the Israeli police in the domain of Eleona in East Jerusalem.

The site is a French property and was under the gendames protection due to the French MFA presence in the country. – AFP pic.twitter.com/q41uHXfuuM

