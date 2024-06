Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters) απέρριψε χθες Παρασκευή τη γαλλική πρωτοβουλία με σκοπό την αποκλιμάκωση στα σύνορα με τον Λίβανο, κατηγορώντας το Παρίσι για «εχθρότητα» έναντι της χώρας του, τοποθέτηση πάντως που χαρακτηρίστηκε «λαθεμένη» και «άτοπη» από την ισραηλινή διπλωματία.

«Ενώ εμείς διεξάγουμε δίκαιο πόλεμο, υπερασπιζόμενοι τον λαό μας, η Γαλλία υιοθετεί πολιτική εχθρότητας έναντι του Ισραήλ. Κάνοντάς το, η Γαλλία αγνοεί τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς», υποστήριξε ο κ. Γκάλαντ μέσω X, με αναρτήσεις του συνταγμένες στα εβραϊκά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, προσθέτοντας πως το Ισραήλ «δεν θα είναι μέρος του τριμερούς πλαισίου που πρότεινε η Γαλλία».

