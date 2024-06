Εικόνες που παραπέμπουν στο μεσαίωνα, θυμίζοντας σκηνές από τις Σταυροφορίες, όπως την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Σαλαντίν με χρήση καταπέλτη του κατεξοχήν όπλου για πολιορκίες πόλεων, επανέφερε εν έτει 2024 το Ισραήλ, δίνοντας έτσι πάτημα σε όσους αποκαλούν το ισραηλινό κράτος «σύγχρονους σταυροφόρους».

Συγκεκριμένα βίντεο δείχνει τις ισραηλινές δυνάμεις να χρησιμοποιούν έναν καταπέλτη μεσαιωνικού τύπου στα σύνορα με το νότιο Λίβανο. Στο βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, ακόμα διακρίνεται να υπάρχει στο σημείο ένας πυροσβεστήρας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Στο βίντεο διακρίνονται πύρινες μπάλες φωτιάς πάνω από ένα οχυρωμένο συνοριακό τείχος στο νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται έντονες μάχες με τη Χεζμπολάχ με την κατάσταση να έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε μάλιστα κι ένας Ισραηλινός αξιωματούχος του στρατού που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στο NBC News, επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει δημόσια.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το όπλο δεν ανήκει στο τυπικό οπλοστάσιο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε από έφεδρους στρατιώτες που υπηρετούν στα σύνορα.

Μάλιστα σε άλλο βίντεο που επίσης ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ένας στρατιώτης να βάζει φωτιά εκτοξεύοντας πύρινα βέλη με τόξο.

Israeli Forces in the North of the Country are using Medieval Methods, like Trebuchets and Bows, to launch Incendiary Projectiles over the Border into Southern Lebanon, to Burn as much Foliage as possible in order to make it Harder for Hezbollah Militants to launch Ambushes when… pic.twitter.com/aHWJ7cSkvI

— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2024