3 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά (σκληρές εικόνες)

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν χθες Πέμπτη τρεις Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως «εξαλείφθηκαν δυο καταζητούμενοι ύποπτοι» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Raneen Sawafta).

Η έφοδος έγινε στην Καμπατίγια, στην επαρχία Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής περιοχής υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Τζενίν, ο Καμάλ Αμπού αρ Ρουμπ, κάνοντας λόγο για «δυο μάρτυρες» που έπεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

BREAKING: ISRAELI FORCES ARE BULLDOZING PALESTINIAN YOUTH

The bulldozer is carrying them and throwing them from the top of a wall into a ditch of rubble from a height.

This is not in Gaza. It is Jenin in the West Bank.

How is this not Barbaric? Zionism is Demonism. pic.twitter.com/b5cITGL5oS

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 13, 2024