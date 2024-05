Ο ισραηλινός στρατός «σκοτώνει παιδιά, γιατρούς και καταστρέφει υποδομές στην Τζενίν»

Εφοδος του ισραηλινού στρατού, η οποία άρχισε προχθές Τρίτη το πρωί στην Τζενίν, πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, κι η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, παρέμενε ακόμη σε εξέλιξη χθες Τετάρτη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ισραηλινές μπουλντόζες καταστρέφουν υποδομές στην Τζενίν).

Την Τρίτη, οι ώρες κυλούσαν στους ρυθμούς των βουητών των κινητήρων drones, των εκρήξεων, των εκπυρσοκροτήσεων, που συνεχίστηκαν χθες, όπως διαπίστωσαν, στο εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων στα όρια της πόλης της Δυτικής Οχθης — την οποία κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός στον πόλεμο του 1967.

Ο θάνατος 15χρονου «αυξάνει τον αριθμό των μαρτύρων στους 11, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών»

I don’t think the average American has any idea what «normal» everyday life is like for Palestinians in the West Bank (not Gaza) under Israeli military occupation. It is utterly infuriating that we fund this depraved army. pic.twitter.com/iKeeNoybGD — Omar Baddar عمر بدّار (@OmarBaddar) May 22, 2024

Τεθωρακισμένο του ισραηλινού στρατού έκανε περιπολίες στην πόλη, πίσω από εκσκαφέα του Μηχανικού, σε κεντρικό δρόμο της Τζενίν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν με δελτίο Τύπου πως «συνεχίζουν την επιχείρηση στην Τζενίν» κατά την οποία σκοτώθηκε «ορισμένος αριθμός τρομοκρατών» και βρέθηκαν εκρηκτικά τοποθετημένα σε δρόμους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ο θάνατος παιδιού, του «Ουάσιμ Αχέντ Τζαραντάτ (15 ετών) στην Τζενίν αυξάνει τον αριθμό των μαρτύρων στους 11 εξαιτίας της επίθεσης της κατοχής στην πόλη από την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών».

Less than 24 hours since the ICC issued an arrest warrant for Netanyahu, he has sent in bulldozers to destroy the roads in Jenin in the occupied West Bank…🇵🇸💔 pic.twitter.com/SgV6rmWPnw — Pelham (@Resist_05) May 21, 2024

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε ότι ασθενοφόρο της έγινε στόχος ισραηλινών πυρών στην Τζενίν καθώς προσπαθούσε να διακομίσει τραυματία.

Το βράδυ συνεχίζονταν ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιωτικούς και ενόπλους με καλυμμένα τα πρόσωπα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

IDF is stripping and detaining people in the Jenin Refugee Camp pic.twitter.com/SHpSc199aQ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 22, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως διεξάγει επιχείρηση στη βάση πληροφοριών για «τρομοκρατικές δραστηριότητες ενόπλων που ανήκουν στις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ στην περιοχή της Τζενίν».

Εκανε λόγο για «ανταλλαγές πυρών» ανάμεσα σε δυνάμεις του και «οπλισμένους τρομοκράτες». «Κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών πυρών, χτυπήθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν εμπλακεί» στις εχθροπραξίες, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως «εξετάζει τις κατηγορίες» γι’ αυτό.

«Αδέσποτη σφαίρα»

Πολλά καταστήματα κατέβασαν ρολά. Ο Αμερ Μανάσρα, παλαιστίνιος ανεξάρτητος δημοσιογράφος, 25 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το κρεβάτι του σε νοσοκομείο πως τον πέτυχε στο πίσω μέρος του ποδιού «αδέσποτη σφαίρα που βλήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις» κοντά στην είσοδο του καταυλισμού προσφύγων.

The Israeli army is besieging the hotel where journalists are located in Jenin. pic.twitter.com/cfW2a0WtD6 — Gaza Notifications (@gazanotice) May 22, 2024

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, χειρουργός που εργαζόταν σε κρατικό νοσοκομείο της Τζενίν βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς. «Ο Ουσαγέντ Τζαμπάριν σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατών καθώς πήγαινε στο νοσοκομείο», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι εκπαιδευτικός, ο Αλάμ Τζαραντάτ, καθώς και ανήλικος, συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς.

Εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης χρειάστηκε ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα μαθητές και προσωπικό σχολείων στην Τζενίν και στον παρακείμενο καταυλισμό προσφύγων, πάντα σύμφωνα με το WAFA.

Less than 48 hours after the ICC placed arrest warrants for Netanyahu he has started a massive offensive in Jenin in the occupied West Bank…🇵🇸💔 pic.twitter.com/JnewH8pjpe — Pelham (@Resist_05) May 22, 2024

Αργότερα, μαθητές συγκεντρώθηκαν σε τζαμί στην ανατολική Τζενίν για την κηδεία του Αλάμ Τζαραντάτ, το φέρετρο του οποίου ήταν τυλιγμένο με πράσινη σημαία της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την έφοδο, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της πως ο στρατός του Ισραήλ «σκοτώνει αθώους, γιατρούς και καταστρέφει υποδομές παλαιστινιακών νοσοκομείων, πόλεων και χωριών».

«Αντιτρομοκρατικές»

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει συχνά στην Τζενίν επιχειρήσεις που χαρακτηρίζει «αντιτρομοκρατικές», με σκοπό κατ’ αυτόν ν’ αποτραπούν αντιισραηλινές επιθέσεις στο Ισραήλ και στη Δυτική Οχθη.

An Israeli bulldozer destroys streets in the West Bank city of Jenin. pic.twitter.com/EUnc5HO5G8 — Quds News Network (@QudsNen) May 22, 2024

Η βία στην κατεχόμενη περιοχή, ήδη στα ύψη τα τελευταία χρόνια, κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 517 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Οχθη από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

⚡️ from the ongoing armed clashes between the resistance and the Israeli forces in Jenin… pic.twitter.com/objqarAUSd — Warfare Analysis (@warfareanalysis) May 22, 2024

Το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 Ισραηλινοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη σε παλαιστινιακές επιθέσεις, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ